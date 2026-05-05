Skoko: “Nema Keruma bez Plenkovića, Šute i HDZ-a”

Splitski političar Igor Skoko kritizirao je aktualna događanja vezana uz Željka Keruma, kao i reakcije gradonačelnika Tomislava Šute i vladajuće strukture.

U svojoj objavi Skoko se osvrnuo na nove kontroverze povezane s Kerumom, uključujući slučaj nezakonite legalizacije i, kako navodi, njegovo neprimjereno ponašanje prema novinarima. Posebno je kritizirao izostanak jasne osude od strane gradonačelnika Šute, smatrajući da je njegova reakcija nedovoljno odlučna.

Skoko tvrdi da Kerum nije izoliran slučaj, nego simptom šireg političkog sustava u kojem, prema njegovim riječima, pojedini akteri toleriraju nepravilnosti radi očuvanja političkih pozicija. U tom kontekstu prozvao je i vladajuću stranku HDZ te premijera Andreja Plenkovića, navodeći da bez njihove političke potpore Kerum ne bi imao utjecaj kakav ima.

Također je upozorio na praksu političkog kadroviranja i raspodjele funkcija u gradskim tvrtkama, što, prema njegovu mišljenju, pokazuje da se politički interesi stavljaju ispred javnog interesa.

Zaključno je poručio kako odgovornost za takvo stanje ne leži samo na pojedincima, nego i na političkom sustavu koji ga omogućuje i održava.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Nema Keruma bez HDZ-a!

Gradonačelnik Šuta, komentirajući najnovije Kerumove gadarije (ovu s nezakonitim rješenjem o legalizaciji i naknadno vrijeđanje novinara koji je situaciju otkrio) je pilatovski rekao: “Svatko tko se bavi politikom treba poštovati pravila”. Po njegovoj logici, nameće se onda i logičan zaključak da ne morate poštovati pravila ako se ne bavite politikom. Ali nema veze, od Tomislava Šute malo tko i očekuje smislene rečenice.

U neka prošla vremena drugovi su se vodili krilaticom: “Pojavu osuditi, druga spasiti”. Danas, u strahu od pucanja koalicije, Tomislav Šuta ne može niti deklarativno osuditi Kerumove svinjarije. Čak mu se trči, niti dan nakon najnovijih afera, pokloniti i pred noge mu položiti direktorsko mjesto gradske tvrtke Žnjan.

Kerum nije uzrok, on je samo simptom društva u kojem su ljudi koji odlučuju kukavice kojima je od budućnosti naše djece važnija fotelja. Nema Keruma bez Plenkovića, Šute i HDZ-a. Oni su ti koji mu omogućuju da već godinama nekažnjeno radi svinjarije i ide iz afere u aferu. Jer su im od budućnosti domovine važnije rukice Kerumovih poltrona.