HND oštro osudio napad na novinare u Marini: "Pozdravljamo uhićenje načelnika Mamuta"

Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo napad na novinarsku ekipu Nove TV koja je izvještavala o slučaju ilegalnog groblja u općini Marina te je izrazilo punu podršku napadnutim kolegicama i kolegama.

Iz HND-a su poručili da pozdravljaju uhićenje načelnika općine Marine Ante Mamut te zatražili privođenje i procesuiranje svih osoba uključenih u incident.

Sve je počelo nakon što je u nedjelju navečer u emisiji “Poziv” emitirana reportaža o ilegalnom groblju izgrađenom na privatnom zemljištu, za koje vlasnik tvrdi da nikada nije dao dozvolu.

Prema priopćenju HND-a, problemi su započeli već tijekom snimanja priloga, kada je poduzetnik Marijan Ugrina navodno prijetio televizijskoj ekipi.

“Ugasi kameru, razbit ću ti kameru”, navodno je poručio ekipi Nove TV.

Ističu i da je načelnik Mamut odbio razgovarati s novinarima, pozivajući se na zdravstveno stanje.

Situacija eskalirala tijekom javljanja uživo

Dan nakon emitiranja reportaže, Državni inspektorat zatvorio je ilegalno groblje, no situacija je dodatno eskalirala u ponedjeljak kada se novinarka Tea Johman Nitraj s dvojicom snimatelja trebala javiti uživo s lokacije.

Prema navodima HND-a, na mjestu događaja okupilo se petnaestak osoba koje su nasrnule na novinarsku ekipu.

“Ispriječila su se dvojica snimatelja, kolege Kristijan Janton i Tomislav Sladić. Napadači su im istrgnuli kamere iz ruku te njih i novinarku doslovno ugurali u vozilo televizijske ekipe”, navodi se u priopćenju.

“Kao da su iznad zakona”

Iz Hrvatskog novinarskog društva upozoravaju da su ovakvi napadi potpuno neprihvatljivi te da država mora jasno reagirati.

“Ovakve prijetnje i napadi od osoba koje se ponašaju kao da su iznad zakona neprihvatljivi su. Počinitelji očito ne strahuju ni od posljedica ilegalne gradnje ni od sankcija za napade na novinarske ekipe. Država ne smije šutke promatrati ovakve događaje. HND ima dobru suradnju s policijom, no tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu svih nadležnih, počevši od Ministarstva kulture i medija”, poručili su iz HND-a.

Prema podacima HND-a, tijekom prošle godine zabilježeno je čak 30 prijetnji te fizičkih i verbalnih napada na novinare. Iz Društva su najavili da će o posljednjem slučaju u Marini obavijestiti i međunarodne institucije.