Sukob oko taksi tržišta, građani se mogu uključiti u e-savjetovanje: Bolt i Sindikat vozača platformi razmijenili oštre poruke oko izmjena zakona

U sklopu Savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, zainteresirane strane razmijenile su suprotstavljene stavove, što je osobito vidljivo između predstavnika platforme Bolt i Sindikata vozača platformi Hrvatske.

Rasprava se ponajprije vodi oko pitanja regulacije cijena i položaja vozača u sektoru autotaksi prijevoza, a građani se mogu uključiti u e-savjetovanje putem ovog linka.

Bolt: “Tržište raste, nema dokaza o poremećajima”

U komentaru dostavljenom putem sustava e-Građani, predstavnik Bolta Bojan Jovanović istaknuo je da podaci ukazuju na snažan rast sektora.

Prema njegovim navodima, prosječna cijena taksi vožnje od 2018. do 2025. porasla je za oko 54 posto, dok je broj vožnji povećan za oko 300 posto, a fiskalizirani prihodi za više od 500 posto.

– “Činjenice potvrđuju da prosječna cijena prijevoza raste iz godine u godinu te da raste broj prijevoznika i vozača u autotaksi sektoru” – navodi Jovanović.

Dodaje da, prema podacima njihove platforme, samo mali udio vožnji ima izrazito nisku cijenu te da trošak popusta snosi platforma, dok prijevoznik dobiva puni iznos svoje zarade.

Iz Bolta također upozoravaju da bi administrativno određivanje minimalnih cijena moglo imati negativne posljedice.

– “Takva mjera dovela bi do viših cijena za građane i turiste, manjeg broja narudžbi i slabije dostupnosti usluge” – navodi se u komentaru.

Sindikat: “Ne tražimo regulaciju cijena za korisnike”

Na Jovanovićev komentar reagirao je Sindikat vozača platformi Hrvatske, naglašavajući da njihovi zahtjevi nisu usmjereni na određivanje cijene za krajnje korisnike.

– “Ne tražimo minimalnu cijenu za korisnika, nego minimalnu cijenu za vozača” – poručuju iz Sindikata.

Ističu da je cilj njihovog prijedloga zaštita radnika, posebno onih koji tek ulaze u sektor i, kako navode, nemaju dovoljno informacija o poslovnom modelu rada putem aplikacija.

Sindikat upozorava i na, kako tvrde, probleme u radnim uvjetima dijela vozača, uključujući organizaciju rada, sigurnost prihoda i socijalna prava.

Sporne tvrdnje i optužbe

U svojoj reakciji Sindikat iznosi i niz ozbiljnih optužbi na račun poslovnih praksi u sektoru, uključujući tvrdnje o nepravilnostima u poslovanju i poreznim obvezama.

Iznesene tvrdnje nisu potvrđene od nadležnih institucija, a iz Bolta se o tim navodima nisu očitovali u okviru predmetnog savjetovanja.

Ova razmjena stavova dio je šire rasprave o regulaciji tržišta autotaksi prijevoza u Hrvatskoj, koje posljednjih godina bilježi snažan rast, ali i sve izraženije prijepore između platformi, vozača i regulatora.

Dok jedni upozoravaju na potrebu očuvanja tržišnih mehanizama i dostupnosti usluga, drugi ističu važnost zaštite radnika i dugoročne održivosti sektora.