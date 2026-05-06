Splićanin se nije mirio sa zapuštenom zgradom, napravio je malo čudo sa sustanarima: "Sve se raspadalo, a novca nije bilo – morali smo sami krenuti"

Splićanin Branimir Rakić predstavnik je stanara zgrade koja je nekada bila samo na jednoj adresi, na Radničkom šetalištu, a danas se vodi na Ulicu Ljudevita Posavskog 15 i Gundulićevu 52.

U zgradu se doselio prije desetak godina i to iz susjedne ulice Mažuranićevo šetalište. Zgradu i okoliš dobro poznaje jer se tu kao dječak, a kasnije i mladić, igrao i zabavljao. Te lijepe uspomene bile su jedan od razloga da doseli na tu adresu.

- S obzirom da su se početkom devedesetih mijenjali nazivi ulica naša je zgrada umjesto Radničkog šetališta postala Gundulićeva ulica. Zgrada ima dva krila sa zajedničkim stubištem, pa se tako jedan dio nalazi sa sjeverne, a drugi dio sa južne strane. Svako to krilo ima svoj naziv ulice.

Arhitektura s neostvarenim planovima

Arhitekt te vrlo zanimljive i jedinstvene zgrade, nastavlja Branimir, je bio Berislav Kalogjera koji je prvotno zamislio da zgrada ima još četiri kata na kojima su trebali biti stanovi za nogometaše Hajduka, ali zbog susjednih zgrada i nekih tužbi od toga se odustalo. Zgrada, koja ima četiri etaže, te 39 stanova izgrađena je davne 1957. godine. Na vrhu zgrade je zajednički prostor, a imaju i podrumski dio.

Od zapuštenosti do uređenja – bez novca

Kada je Branimir uselio zgrada je bila u zapuštenom stanju, doslovno se sve raspadalo, a najveći problem za rješavanje tih stvari bio je nedostatak financija. Kako nitko nije htio preuzeti odgovornost i postati predstavnik stanara on je potpuno besplatno preuzeo tu ulogu i malo po malo rješavao probleme. I još uvijek radi na tome.

- Nismo imali puno novaca za urediti cijelu fasadu, pa smo riješili dijelove koji su otpadali jer smo se bojali da ne ozlijede koga. Sjevernu stranu fasade smo uredili, kao i središnji dio zajedničkog stubišta. Prije dvije godine smo ugradili lift na mjestu koje je bilo predviđeno za lift, pa nam je bilo lakše ugraditi ga, a i jeftinije za ugraditi ga.

Novi stanari i planovi za budućnost

Zanimljivo je kako su u zgradi do prije koju godinu prednjačili stariji susjedi, no u posljednje vrijeme se i to mijenja jer doseljavaju mlade obitelji. Za budućnost imaju puno planova za uređenje. Iako su veći dio terase uredili ostalo je još jedan dio na južnom krilu u koji trebaju uložiti novac za uređenje. Baš kada smo bili pred zgradom čekali su se meštri za popravak terase sa koje se, kaže nam Branimir, stalno slijeva voda koja oštećuje zidove na nižim katovima.

- Trebali bi raditi i fasadu, no kako smo trenutno u kreditu to nam nije opcija. Kroz deset godina, kada isplatimo lift, to ćemo moći napraviti.

Parking i pristup – svakodnevni problem

Zgrada standardno, kao i skoro svaka u Splitu, nema svoj parking, pa se stanari snalaze kako znaju. Problem je što zbog konfiguracije oko zgrade, ali i "zbijenih" parkiranih automobila u slučaju neke ugroze hitne službe neće tako lako moći pristupiti zgradi. A dostava je nemoguća misija.