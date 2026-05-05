Loptica je sad na strani oporbe: Plenković potvrdio da je HDZ prihvatio Milanovićev prijedlog

Naglasio je da će njegova stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Razmotrili smo nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njezin izbor", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, piše N1.

"Ako dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik sabora, to bi se trebalo dobiti u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda", dodao je.

Napomenuo je da su bili zadovoljni nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili su njen plan, poznaju životopis, smatraju da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja, kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost, pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.

Oporbi je poručio da je loptica od danas na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.

"Što se tiče Vrhovnog suda, mi ćemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda, sa ili bez oporbe, a što se tiče Ustavnog suda, parlamentarna većina će biti za, da li će oporba biti, to ćemo vidjeti. Ako se ne izaberu, teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je sto posto na oporbi", rekao je premijer.

"Neka se izjasne, mi smo sa naše strane napravili baš sve što je bilo potrebno, pokušali staviti pritisak na njih da se to riješi, u dobroj volji birali kandidate od onih koji su se javili na natječaj i očekujemo da Hrvatski sabor ispuni svoju dužnost idućeg jednog, to da glasa i o Vrhovnom sudu i o Ustavnom sudu", kazao je Plenković.

Premijer je potom zahvalio ministrima na organizaciji obilježavanja Bljeska te istaknuo važnost sjećanja na poginule branitelje i policajce.

"Prije svega, zahvala ministrima Medvedu, Božinoviću i Anušiću na organizaciji još jedne obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak. Smatramo da je itekako važno prisjetiti se naših branitelja i svih onih koji su dali život za slobodu koju danas uživamo, jednako kao i obilježavanja tragedije hrvatskih policajaca u Borovu selu", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na summit Inicijative triju mora, istaknuvši kako je riječ o značajnom vanjskopolitičkom i gospodarskom iskoraku.

Govoreći o ekonomskim temama, naveo je odluke Vlade o trošarinama i stabilizaciji cijena goriva, kao i potvrdu investicijskog kreditnog rejtinga od strane agencije Moody's.

"Potvrdio je investicijsku razinu kreditnog rejtinga i stabilne izglede, što je vrlo važna poruka za Hrvatsku", poručio je.

Plenković je istaknuo i investiciju Končara u suradnji sa Siemens Energyjem, vrijednu 260 milijuna eura, koja bi trebala otvoriti 350 novih radnih mjesta.

Također, osudio je napad na novinare Nove TV i rekao da se medijskim djelatnicima mora osigurati da rade neometano svoj posao, bez da postoji prijetnja za njihovu sigurnost.