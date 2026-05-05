Je li moguće? Rubio objavio kraj ofenzive u Iranu: "Postigli smo ciljeve, operacija je završena"

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je ofenzivna faza rata protiv Irana završena, čime je otvoreno novo poglavlje u jednom od najnapetijih sukoba posljednjih godina.

“Operacija je završena – gotovi smo s tom fazom”, rekao je Rubio novinarima u Bijeloj kući, ističući da su Sjedinjene Američke Države ostvarile svoje ključne ciljeve u vojnoj kampanji.

Iako Washington tvrdi da je ofenzivni dio završen, situacija na terenu i dalje je daleko od stabilne. Sukob je ušao u novu, osjetljiviju fazu u kojoj dominiraju obrambene operacije i pokušaji održavanja krhkog primirja.

Rubio je naglasio da američke snage sada djeluju isključivo obrambeno.

“To nije ofenzivna operacija. Nećemo pucati osim ako prvi ne budemo napadnuti”, poručio je.

Napetosti ne jenjavaju

Unatoč službenim porukama o završetku ofenzive, napadi i incidenti u regiji ne prestaju. U Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, i dalje dolazi do napada na brodove i poremećaja u prometu.

Prema dostupnim informacijama, sukob je već imao ozbiljne posljedice – poginuli su i civilni mornari, dok stotine brodova čekaju prolazak kroz strateški važan prolaz.

Globalne posljedice i dalje prijete

Iako se govori o smirivanju situacije, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak nestabilnosti mogao imati dalekosežne posljedice na svjetsko gospodarstvo, posebno zbog utjecaja na opskrbu energentima.

Podsjetimo, sukob je započeo krajem veljače nakon napada SAD-a i Izraela na iranske ciljeve, što je izazvalo lančanu reakciju i dodatno destabiliziralo Bliski istok.

Diplomacija kao jedini izlaz

Rubio je poručio da Washington i dalje preferira diplomatsko rješenje te da su pregovori nužni kako bi se izbjegla nova eskalacija.

Ipak, unatoč službenim optimističnim porukama, situacija ostaje iznimno krhka, a svaki novi incident mogao bi ponovno zapaliti širi sukob.

Rat možda ulazi u novu fazu, ali daleko je od završetka.