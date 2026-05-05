U Splitu otvorena izložba o bogatoj pomorskoj baštini Lošinja

Hrvatski pomorski muzej u Splitu otvorio je izložbu „Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi“, koja splitskoj publici donosi priču o Lošinju kao jednom od važnih središta bogate hrvatske pomorske tradicije.

Izložba je koncipirana kroz raznoliku muzejsku građu – od arhivskih dokumenata i povijesnih fotografija do maketa brodova i zastava – koje zajedno svjedoče o razvoju brodarstva te promjenama koje su obilježile različita povijesna razdoblja.

Riječ je o proširenom izdanju ranijeg izložbenog projekta, nastalog u suradnji s Lošinjskim muzejom, kojim se nastavlja dugogodišnja suradnja dviju institucija usmjerena na istraživanje i interpretaciju pomorske baštine.

Na otvorenju je okupljene pozdravio ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić, dok su autorice izložbe detaljnije predstavile njezin sadržaj i koncepciju. Daniela Kušpilić Grubišić govorila je o Zbirci zastava i signalnih zastava HPM-a, a Petra Radić predstavila je nove istraživačke uvide koji su obogatili splitski postav.

Ravnateljica Lošinjskog muzeja Zrinka Ettinger Starčić istaknula je važnost međumuzejske suradnje, naglašavajući kako zajednički rad ustanova doprinosi kvalitetnijem i sadržajnijem kulturnom programu te boljoj interpretaciji baštine.

Iz muzeja su zahvalili svima koji su prisustvom podržali otvorenje i doprinijeli prenošenju priče o lošinjskim brodovima, zastavama i ljudima u splitski kulturni prostor.

Izložba je otvorena za posjetitelje do 7. lipnja.