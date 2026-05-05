Opara o Puljku: "Bogu fala, prošla je i ta nepogoda. Došla je Sudamja, a mi ni štandarca ni spli'ske bandire nemamo"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u svojoj objavi osvrnuo se na izostanak gradskog štandarca i “spli’ske bandire” uoči Sudamje, naglašavajući njihovu povijesnu i simboličku važnost za identitet grada. Podsjetio je kako je tijekom svog mandata pokušao vratiti staru splitsku zastavu, koja se, kako navodi, koristila još prije razdoblja kraljeve diktature, ali za njezino službeno usvajanje nije imao potrebnu većinu u Gradskom vijeću.

Izrazio je nezadovoljstvo odlukama svojih nasljednika, tvrdeći da su uklonili zastavu i kasnije srušili štandarac, što je ocijenio kao zanemarivanje gradske tradicije. Posebno je istaknuo kako Split zaslužuje da se štandarac vrati na središnje mjesto na Pjaci, ispred Stare gradske vijećnice, gdje je, prema povijesnim prikazima, nekada i stajao.

Unatoč kritikama, poručio je kako Sudamja neće izgubiti svoj značaj te je pozvao građane da blagdan obilježe u duhu tradicije – odlaskom na misu, procesiju i zajedničkim druženjem – uz nadu da će se gradski simboli u budućnosti vratiti na mjesto koje im pripada.

"Prvu stvar koju je moj nasljednik napravio je bilo micanje te zastave i Odluka o štandarcu i mogućnosti ponovnog isticanja Split pride obilježja što sam ja prethodnom odlukom onemogućio.

Kasnije su u svojem ideološkom obračunu s našom poviješću srušili štandarac. Na zgražanje normalnih ljudi.

Bogu fala, prošla je i ta nepogoda.

E sad, došla je Sudamja, a mi ni štandarca ni spli'ske bandire nemamo.

Sudamju nan to ne će pokvarit. Poć ćemo na misu, procesiju (onu komičnu i žalosnu koja nije procesija nego nekakav pohod priko Rive, al' o tom potom), poslin kupit žlicu i dici svirak i uvečer na tombulu. Zahvalit se Svetome Duji na blagoslovu kojega imamo jer ovod živimo.

Ali isto mi fali štandarac", napisao je, među ostalim, u svojoj objavi Opara.