"Nestale" mace i njihove kućice iz Cankareve, Splićani se zabrinuli. Stiglo pojašnjenje

Nakon što su građani posljednjih dana primijetili nestanak maca i mačjih kućica s Poljane Tina Ujevića, oglasili su se iz Parkova i nasada Split te pojasnili kako su životinje privremeno premještene zbog radova koji se izvode na Cankarevoj poljani.

Iz tvrtke ističu kako su mace premještene na sigurnu lokaciju kako bi bile zaštićene tijekom izvođenja radova, a njihove kućice bit će vraćene odmah po završetku uređenja prostora.

“Radovi bi trebali biti dovršeni do kraja tjedna”, poručili su iz Parkova i nasada.

Dodaju kako će nova površina biti dodatno prilagođena lakšem održavanju prostora, ali i kvalitetnijem suživotu građana i životinja.

Dio prostora bit će uređen pijeskom

Prema najavi, uređena poljana uključivat će i dio s pijeskom koji će omogućiti jednostavnije čišćenje za macama te uredniji i ugodniji boravak svima koji koriste taj prostor.

Objava Parkova i nasada izazvala je brojne reakcije građana koji su posljednjih dana izražavali zabrinutost zbog nestanka poznatih “stanarki” Poljane Tina Ujevića.

“Mace su na sigurnom”, naglašavaju iz gradske tvrtke zahvalivši građanima na razumijevanju, ali i brizi koju pokazuju prema životinjama.

Poljana Tina Ujevića već godinama je jedno od poznatijih mjesta u Splitu gdje građani svakodnevno hrane i obilaze mace, a njihove kućice postale su prepoznatljiv detalj tog dijela grada.