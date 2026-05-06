Milena je nestala preko noći: Omiljena maca iz Kaštel Starog bez traga! Jeste li je vidjeli?

Nestanak mace Milene posljednjih je dana uznemirio dio stanovnika Kaštel Staroga i redovite goste kafića Mama, gdje je ova pitoma tigrasta maca živjela više od tri godine.

Kako navodi Kaštelanin Stipe Vucemilović, Milena je nestala tijekom noći 24. travnja i od tada joj se gubi svaki trag.

“Bila je umiljata, navikla na ljude i hranjena svakodnevno. Gosti kafića su je dobro poznavali i zavoljeli – bila je dio tog mjesta”, navodi Vucemilović koji je medijima uputio apel za pomoć u potrazi.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se, prema njegovim riječima, već dulje vrijeme moglo čuti negodovanje zbog prisutnosti mace na toj lokaciji.

“Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su se kroz duže vrijeme mogle čuti primjedbe da maca ne treba biti na toj lokaciji i da je treba maknuti. Upravo zbog toga postoji sumnja da netko ima informacije o tome što se dogodilo te da njezin nestanak možda nije slučajan”, ističe.

Važna je bilo kakva informacija

Dodaje kako se Milena nije imala običaj udaljavati od prostora oko kafića, zbog čega njezin iznenadni nestanak mnogima djeluje neuobičajeno.

Vucemilović ovim putem apelira na sve koji su tih dana bili u blizini kafića Mama, goste, djelatnike i stanovnike naselja, da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju, čak i najmanju.

“Ako je netko macu odveo s namjerom da joj pomogne ili je zbrine, molim da se javi – cilj je isključivo saznati istinu i potvrditi da je Milena živa i na sigurnom”, poručuje.

Sve informacije mogu se prijaviti na broj 091 517 7700.