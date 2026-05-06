Od pršuta do pive - evo što se nudi na Rivi uoči dana sv. Duje. Jugo nije demotiviralo ljude, DJ ritmovi na Pjaci

Iako je jugo tijekom dana prijetilo kvarenjem atmosfere, Splićane i goste to očito nije previše zabrinulo. Riva, Prokurative i Pjaca u četvrtak poslijepodne bile su pune ljudi koji su uživali u programu i gastro ponudi uoči ovogodišnje Sudamje.

Na Prokurativama je od 17 sati krenuo „Taste of Split“, manifestacija koja je okupila brojne izlagače domaćih proizvoda – od pršuta, sireva i vina do craft piva i žestokih pića. Šetnja među štandovima nudila je pravi mali đir kroz okuse Dalmacije.

Gužva na Rivi, ljudi u điru bez obzira na vrijeme

Rivom su od ranog popodneva prolazile obitelji, turisti, mladi i stariji, a mnogi su zastajali uz štandove s hranom i pićem ili jednostavno uživali u atmosferi grada pred blagdan sv. Duje.

Posebno je živahno bilo oko pozornice na Pjaci gdje su posjetitelje zabavljali DJ i instrumentalni nastupi. Dobra glazba i opuštena atmosfera pokazali su da Split polako ulazi u svoje najveselije dane u godini.

Od craft pive do dalmatinskih vina

Na štandovima se moglo pronaći svega – od domaćih vina i likera do craft piva splitskih pivovara. Posebnu pažnju privlačili su proizvođači tradicionalnih dalmatinskih proizvoda, ali i brojni prolaznici koji su zastajali na degustacijama.

Uz miris pršuta i sira, zvuk glazbe i šušur na ulicama, centar Splita već sada izgleda kao da je Sudamja u punom jeku.