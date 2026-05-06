Na kraju tjedna niz lokacija bez električne energije u Splitu, Kaštelima, Hvaru i omiškom području

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije, nemojte da vas iznenadi ujutro

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

ČETVRTAK, 7.4.

Mjesto: Solin
Ulica: Salonitanska cesta;14,14A,14B,pri sela;12,12A,14,16,16A,18,Barišići;45A,45B.
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00

Mjesto: PREDIO MAJEROVICA, ŠAMORETA DOLAC I HOTEL MOEESY.
Ulica: PREDIO MAJEROVICA, ŠAMORETA DOLAC I HOTEL MOEESY.
Napomena: radovi u trafostanici
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Radovi: planirani

Mjesto: Čelina-Stanići
Ulica: Stara Cesta, Staro Selo, Put Starog Sela Stanići
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Dugi Rat
Ulica: Jadranska ulica kućni broj 10, 12 i 14.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Lokva Rogoznica
Ulica: Put Lokve, Stara Cesta, Staro Selo
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

PETAK, 8.4.

Mjesto: Split
Ulica: Viška 2,4
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Split
Ulica: Vinogradska 28-82,29-69
Napomena: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje:
12:00 - 13:00

Mjesto: Split
Ulica: Lovrinačka 41,Vukovarska 190,192,194
Napomena: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje:
10:00 - 11:00

Mjesto: Split
Ulica: Bukovčeva 4,5
Napomena: ZAMJENA MU
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30

Mjesto: Split
Ulica: Kamen,Ulica IV gardijske brigade 47
Napomena: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Ulica Tolanac
Napomena: Radovi na mreži n.n.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Gundulićeva 3,11
Napomena: ZAMJENA MU
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30

Mjesto: Split
Ulica: Ulica 141.brigade 17,19
Napomena: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje:
08:30 - 09:30

