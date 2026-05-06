Na kraju tjedna niz lokacija bez električne energije u Splitu, Kaštelima, Hvaru i omiškom području

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

ČETVRTAK, 7.4.

Mjesto: Solin

Ulica: Salonitanska cesta;14,14A,14B,pri sela;12,12A,14,16,16A,18,Barišići;45A,45B.

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: PREDIO MAJEROVICA, ŠAMORETA DOLAC I HOTEL MOEESY.

Ulica: PREDIO MAJEROVICA, ŠAMORETA DOLAC I HOTEL MOEESY.

Napomena: radovi u trafostanici

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Radovi: planirani

Mjesto: Čelina-Stanići

Ulica: Stara Cesta, Staro Selo, Put Starog Sela Stanići

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Dugi Rat

Ulica: Jadranska ulica kućni broj 10, 12 i 14.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Lokva Rogoznica

Ulica: Put Lokve, Stara Cesta, Staro Selo

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

PETAK, 8.4.

Mjesto: Split

Ulica: Viška 2,4

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Vinogradska 28-82,29-69

Napomena: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje:

12:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Lovrinačka 41,Vukovarska 190,192,194

Napomena: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje:

10:00 - 11:00

Mjesto: Split

Ulica: Bukovčeva 4,5

Napomena: ZAMJENA MU

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: Kamen,Ulica IV gardijske brigade 47

Napomena: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Kaštel Stari

Ulica: Ulica Tolanac

Napomena: Radovi na mreži n.n.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Gundulićeva 3,11

Napomena: ZAMJENA MU

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Split

Ulica: Ulica 141.brigade 17,19

Napomena: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje:

08:30 - 09:30