Škorić: "Zbog oporbe danas nije postavljena ploča na Banovinu". Evo što je trebalo pisati na njoj

osvrnuo se na današnje obilježavanje 35. obljetnice velikog prosvjeda pred Banovinom, jednog od ključnih događaja novije splitske i hrvatske povijesti.

Obljetnica je obilježena podizanjem hrvatske zastave i intoniranjem himne „Lijepa naša“ ispred južne strane zgrade Gradske uprave, na mjestu gdje se 6. svibnja 1991. okupilo više od 50 tisuća građana Splita u znak otpora agresiji JNA i velikosrpskoj politici.

Hrvatsku zastavu, kao i prije 35 godina, podigao je pričuvni časnik Hrvatske vojske Ivica Balić.

„Spomen-ploča trebala je biti postavljena upravo danas“

Škorić ističe da je upravo za ovu obljetnicu trebala biti postavljena i spomen-ploča na pročelju Banovine.

„Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike prethodno je usvojila prijedlog teksta spomen-ploče, dok je na posljednjoj sjednici trebao biti potvrđen i njezin konačni vizualni izgled, s hrvatskim pleterom te hrvatskim grbom i grbom Grada Splita“, naveo je Škorić.

Predloženi tekst ploče odnosi se na događaje od 6. svibnja 1991., kada su građani Splita ustali u obranu Kijeva i suprotstavili se agresiji JNA.

Usvojeni tekst glasi: „Na ovom mjestu, 6. svibnja 1991. godine, građani Splita ustali su u obranu hrvatskog sela Kijevo i odlučno se suprotstavili velikosrpskoj, četničkoj i agresiji JNA. Ujedinjeni u hrabrosti i odlučnosti, pokrenuli su snažan domoljubni otpor te dali odlučujući doprinos stvaranju hrvatske države i izgradnji Hrvatske vojske. U trajno sjećanje na dan ponosa, prkosa i zajedništva. Građani Splita 6. svibnja 2026.“

Oporbu optužio za rušenje kvoruma

Škorić tvrdi da predstavnici oporbe nisu omogućili donošenje odluke o postavljanju spomen-ploče.

„Nažalost, predstavnici oporbe rušenjem kvoruma onemogućili su donošenje odluke i realizaciju postavljanja spomen-ploče upravo na današnju obljetnicu“, poručio je.

Dodao je da ga posebno čudi, kako kaže, politička nedosljednost dijela oporbe.

„Posebno je zanimljiva politička ‘dosljednost’ onih koji su ranije gorljivo zagovarali postavljanje dvojezične ploče nesretno stradalom vojniku JNA na Banovini, dok danas proceduralnim opstrukcijama sprječavaju donošenje odluka o spomen-pločama poginulim hrvatskim braniteljima iz Srinjina i obilježavanju velikog prosvjeda protiv iste te JNA ispred Banovine“, naveo je Škorić.

„Vrijeme političkih igrokaza i karnevala je iza nas“

Na kraju je izrazio očekivanje da će odluka ipak biti donesena na nekoj od sljedećih sjednica Komisije.

„Vjerujemo kako je vrijeme političkih igrokaza i karnevala iza nas te da će odluka o postavljanju spomen-ploče biti donesena na jednoj od sljedećih sjednica Komisije, kako bi Split konačno na dostojanstven način trajno obilježio jedan od najponosnijih dana svoje moderne povijesti“, zaključio je Škorić.