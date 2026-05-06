Riva "gori" uoči blagdana sv. Dujma. Grašo priredio spektakl, emotivan trenutak bio je posveta Oliveru

Tisuće ljudi okupile su se u srijedu navečer na splitskoj Rivi gdje je uoči blagdana sv. Duje veliki besplatni koncert održao Petar Grašo.

Jedan od najpopularnijih domaćih izvođača nastupio je u sklopu programa Sudamje, a već od ranih večernjih sati Riva se počela puniti Splićanima, turistima i obiteljima koje su došle uživati u hitovima domaćeg glazbenika.

Koncert je otvorio pjesmom „Mjesec iznad oblaka“.

„Sudamja je kao obiteljsko slavlje“

Grašo nije skrivao koliko mu znači nastup upravo u rodnom gradu i uoči Sudamje.

„Došao je i taj dan - moj grad, moji ljudi i naš koncert. Splite vidimo se večeras na Rivi, bit će ludooo!“, poručio je ranije tijekom dana na društvenim mrežama.

Uoči koncerta istaknuo je i koliko mu blagdan sv. Dujma znači kao Splićaninu.

„Sudamja je meni, kao i svim Splićanima, poput nekog obiteljskog slavlja. Malo vina, malo priče, puno uspomena - to je ono što ostaje“, kazao je.

Publika uglas pjevala najveće hitove

Tijekom večeri nizali su se hitovi poput „Šporkih riči“, a publika je gotovo svaku pjesmu pjevala uglas s Grašom.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je sjeo za klavir i izveo nekoliko balada, a Riva se na trenutke pretvorila u veliki zbor.

Grašo je tijekom koncerta podsjetio i na turneju „Volim i postojim“, kojom obilježava 30 godina karijere.

Emotivna posveta Oliveru Dragojeviću

Jedan od vrhunaca večeri bila je posveta Oliveru Dragojeviću prije izvedbe „Cesarice“.

Publika je pjesmu pratila u gotovo potpunoj tišini, a splitski glazbenik prisjetio se i Oliverove uloge u svojim glazbenim počecima.

Na kraju je najavio i nastavak glazbenog programa Sudamje, podsjetivši publiku da već sutra na splitskoj Rivi nastupa Doris Dragović.