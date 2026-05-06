Velika tuga u Splitu, preminuo legendarni splitski ragbijaš Mirko Ćurković Ćurka: "Bio je vođa i uzor generacijama"

Splitski sport ostao je bez jednog od svojih velikih imena. U ponedjeljak, 4. svibnja 2026., nakon kratke i teške bolesti preminuo je Mirko Ćurković Ćurka, legendarni ragbijaš, dugogodišnji član Ragbi kluba Nada, hrvatski reprezentativac i dragovoljac Domovinskog rata.

Tužnu vijest objavio je Ragbi klub Nada oprostivši se od čovjeka koji je ostavio dubok trag u povijesti splitskog i hrvatskog ragbija.

Mirko Ćurković svoje je prve sportske korake napravio upravo u juniorskom pogonu Nade, a vrlo brzo izrastao je u jednog od najvažnijih igrača seniorske momčadi. Tijekom bogate karijere za seniore Nade odigrao je čak 160 utakmica i postigao 399 poena, dok je za hrvatsku reprezentaciju nastupio 29 puta.

Osim za Nadu, nastupao je i za RK Jadran HRM te veteranski Ragbi ’59.

“Uvijek tamo gdje je najteže”

Iz kluba ističu kako je Ćurka bio mnogo više od igrača – vođa na terenu i čovjek kojeg su poštovale generacije ragbijaša.

“Svaki njegov nastup bio je primjer beskompromisne borbenosti – uvijek tamo gdje je najteže: u kontaktu, u obrani i u trenucima kada se lomi utakmica. Bio je suigrač na kojeg se možeš osloniti i igrač koji uvijek daje maksimum”, poručili su iz Nade.

Njegov doprinos sportu, ali i zajednici, ostavio je snažan trag među prijateljima, suigračima i navijačima koji se od njega opraštaju emotivnim porukama.

Dragovoljac Domovinskog rata

Uz sportsku karijeru, Mirko Ćurković bio je i dragovoljac Domovinskog rata te hrvatski branitelj. U klubu ga pamte kao čovjeka snažnog karaktera, velikog srca i iznimne odanosti prijateljima i sportu kojem je posvetio velik dio života.

Komemoracija za Mirka Ćurkovića Ćurku održat će se u petak, 8. svibnja 2026. godine u 12 sati u prostorijama Ragbi kluba Nada u Splitu.