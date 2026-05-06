Turistički alarm pred sezonu: Drastičan pad turista iz Njemačke, Austrije i Poljske. Evo zašto moramo dodatno cijeniti Slovence

Turistička predsezona u Hrvatskoj ove je godine donijela blagi pad ukupnog prometa u odnosu na lanjski travanj, no detaljniji podaci otkrivaju puno zanimljiviju priču – osobito za Split i Splitsko- dalmatinsku županiju. Dok su Nijemci, Poljaci i Austrija nci podbacili, Slovenci su doslovno “pogurali” travanjske rezultate, a Split se ponovno potvrdio kao jedna od najtraženijih domaćih destinacija.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u travnju 2026. Hrvatsku je posjetilo 1,20 milijuna turista, koji su ostvarili 3,52 milijuna noćenja. To je tri posto manje dolazaka i četiri posto manje noćenja nego u travnju prošle godine. Stranih turista bilo je manje nego lani, dok su domaći gosti ponovno ublažili minus i ostvarili rast dolazaka.

Europa više nije ista: Ratovi, inflacija i skupi odmori mijenjaju navike turista

U turističkom sektoru već neko vrijeme upozoravaju da Europa više nije u istoj situaciji kao prije nekoliko godina. Inflacija, ratovi na Bliskom istoku, energetska nesigurnost i rast troškova putovanja počeli su ozbiljno utjecati na ponašanje turista. Upravo zato hrvatska Vlada i turistički sektor posljednjih dana otvoreno govore o tome da bi ova sezona mogla biti jedna od najosjetljivijih u posljednjih nekoliko godina.

Premijer Andrej Plenković i ministar turizma Tonči Glavina ovoga su tjedna ponovno upozorili turistički sektor na “razumno formiranje cijena”, naglašavajući da konkurentnost više neće ovisiti samo o kvaliteti mora i sunca, nego i o percepciji vrijednosti za novac. Glavina je pozvao na korekciju marži u cijelom lancu – od smještaja do trgovine i prijevoza – kako Hrvatska ne bi izgubila goste u korist konkurentskih destinacija.

Split i Dalmacija i dalje među najjačima, ali brojke više nisu bezbrižne

Najveći promet ostvaren je u Istri, na Kvarneru i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Upravo je Splitsko-dalmatinska županija tijekom travnja zabilježila 165.479 dolazaka i 526.660 noćenja, čime je ostala treća turistička regija u državi po prometu. Međutim, u usporedbi s travnjem 2025. ostvarila je pad od oko sedam posto noćenja.

Sam grad Split i dalje drži vrlo snažnu poziciju. U travnju je ostvario 173.327 noćenja, čime je četvrta destinacija u Hrvatskoj, odmah iza Dubrovnika, Zagreba i Poreča.

Posebno je zanimljivo da je Split među vodećim hrvatskim gradovima kada je riječ o apartmanima i privatnom smještaju – čak 69.305 noćenja ostvareno je upravo u obiteljskom smještaju, po čemu je drugi u Hrvatskoj, odmah iza Dubrovnika.

Slovenci ruše rekorde, Nijemci i Poljaci naglo koče

Brojke po tržištima možda najbolje pokazuju što se događa na europskom turističkom tržištu. Slovenija je postala najjače emitivno tržište Hrvatske. U prva četiri mjeseca 2026. Slovenci su ostvarili čak 862.746 noćenja, što je rast od impresivnih 22 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

S druge strane, tržišta koja su godinama bila među najvažnijima za Dalmaciju bilježe ozbiljan pad. Njemačka je ostvarila više od 57 tisuća noćenja manje nego lani, uz pad od gotovo osam posto. Poljska je pala za gotovo 20 posto, odnosno izgubila više od 44 tisuće noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Pad bilježe i Austrija, Italija te Velika Britanija. Posebno upada u oči činjenica da su britanski gosti ostvarili čak 12 posto manje noćenja nego lani.

Razloga je više. Dio gostiju zbog geopolitičkih nestabilnosti i rasta troškova putovanja bira bliže destinacije i kraće odmore, dok dio europskih tržišta sve pažljivije uspoređuje cijene. Hrvatska više nije “povoljna destinacija” kakva je bila prije desetak godina, a upravo je odnos cijene i kvalitete postao ključna tema ove sezone.

Ovo bi mogla biti sezona u kojoj će gosti prvi put ozbiljno reći – dosta

Zanimljivo je da istodobno raste broj gostiju iz SAD-a, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Kanade. Amerikanci su u prva četiri mjeseca ostvarili više od 202 tisuće noćenja, što je gotovo sedam posto više nego prošle godine.

Hoteli su ponovno glavni nositelji hrvatskog turizma. Više od polovice svih komercijalnih noćenja ostvareno je upravo u hotelskom smještaju. U Splitu su hoteli tijekom travnja ostvarili više od 64 tisuće noćenja, čime se grad našao među deset najjačih hotelskih destinacija u Hrvatskoj.

Kada se pogledaju ukupni podaci za razdoblje od siječnja do kraja travnja, Hrvatska je praktički na razini prošle godine. Ostvareno je 6,52 milijuna noćenja, odnosno jedan posto više nego lani. Splitsko-dalmatinska županija u tom je razdoblju ostvarila 854.237 noćenja, gotovo identično kao prošle godine.

Sve to pokazuje da hrvatski turizam ulazi u novu fazu. Rekordi se možda više neće rušiti automatski iz godine u godinu, a gosti će puno pažljivije vagati gdje i za što troše novac. U takvoj situaciji Split i Dalmacija i dalje imaju ogromnu prednost zbog sigurnosti, autentičnosti i prepoznatljivosti, ali upravo bi ova sezona mogla pokazati koliko su turisti spremni tolerirati daljnji rast cijena.