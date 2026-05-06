Kakva čast! Glagoljaški prvotisak postao dio stalnog postava slavne Bibliothece Alexandrine

Hrvatska glagoljica dobila je još jedno veliko međunarodno priznanje. Bibliotheca Alexandrina, moderna knjižnica i kulturni centar u egipatskoj Aleksandriji, osnovan u čast legendarne antičke knjižnice, u svoj je stalni izložbeni postav uvrstila trosveščano izdanje hrvatskoga prvotiska – glagoljskog „Misala po zakonu rimskoga dvora“ iz 1483. godine.

Riječ je o jednom od najvažnijih djela hrvatske kulturne i tiskarske povijesti, a posebno je simbolično što je faksimil hrvatskog prvotiska postavljen upravo uz Gutenbergovu Bibliju, prvu europsku tiskanu knjigu.

Hrvatski prvotisak među najvrjednijim knjigama svijeta

Kako je objavio Staroslavenski institut, realizacija ovog projekta rezultat je inicijative i organizacije Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, dok je svečanost primanja glagoljaškog misala u stalni postav slavne egipatske knjižnice održana jučer u Aleksandriji.

Tom je prigodom o značenju hrvatskog prvotiska govorila znanstvenica Vida Vukoja, glavna urednica trosveščanog izdanja objavljenog 2023. godine u suradnji Katedre Čakavskoga sabora Roč, Mozaik knjige, Staroslavenskog instituta te Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Okupljeni su imali priliku pogledati i kratki film „Zlatni kvartet hrvatskoga glagoljaštva“, u kojem su predstavljeni neki od najvrjednijih spomenika hrvatske glagoljaške baštine – „Misal kneza Novaka“, „Brevijar Vida Omišljanina“, „Hrvojev misal“ te sam glagoljaški prvotisak.

Glagoljica stigla u jedno od središta svjetske pisane kulture

Posebnu simboliku cijelom događaju daje činjenica da je glagoljica stigla upravo u Egipat, jedno od najvažnijih povijesnih središta nastanka i razvoja pisane kulture. Time je još jednom potvrđena iznimna vrijednost hrvatske glagoljaške baštine i njezino mjesto u svjetskoj kulturnoj povijesti.

Iz Staroslavenskog instituta poručili su da najveće zasluge pripadaju hrvatskim glagoljašima koji su stoljećima čuvali i razvijali ovu jedinstvenu tradiciju, ali i svima koji su sudjelovali u tome da hrvatski prvotisak pronađe svoje mjesto u novoj Aleksandrijskoj knjižnici.