Na nebu iznad Kozjaka večeras se mogao vidjeti rijedak fenomen. Evo o čemu se radi

Srijeda je donijela nastavak vjetrovitog vremena. Na moru je puhalo umjereno do jako jugo, no značajnijih problema u prometu morem nije bilo.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 21 sat najviše kiše je palo u zaleđu Kvarnera te na krajnjem sjeveru Dalmacije. Tako je Veliko Rujno zabilježilo 21 litru kiše po kvadratnom metru, a u zaleđu Kvarnera do 40 litara.

Najviše dnevne temperature su većinom bile od 18 do 25 Celzijusovih stupnjeva.

Iznad Kozjaka su kasno poslijepodne snimljeni oblaci koji se pojavljuju relativno rijetko u ovom obliku. Radi se o Kelvin-Helmholtz nestabilnosti koja uzrokuje oblik oblaka na način da nalikuju valovima.

Ova se nestabilnosti, osobito pravilnog oblika ne uočava često jer obično ne traje dugo. Naime, najčešće nestaje već nekoliko minuta nakon nastanka. Nastaje zbog valova ili neke nestabilnosti u atmosferi i vezani su za turbulencije zraka.

Fotografije Kelvin-Helmholtz nestabilnosti snimila je Maja Selak.