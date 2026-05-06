„Žnjan je tuga“: Splićanka objavila fotografije osušenog zelenila, građani ogorčeni stanjem na platou

Nekadašnja splitska saborska zastupnica iz redova SDP-a, Vesna Podlipec, kritizirala je stanje javnih zelenih površina na Žnjanu, objavivši fotografije osušenih stabala, požutjelih grmova i gotovo potpuno suhe trave na dijelovima novouređenog platoa.

„ŽNJAN, tuga…. pa ni lavanda ni oleandri nisu izdržali mobing nezaljevanja…. o travi da ne govorim… Vrlo neodgovoran odnos prema građanima koji su sve ovo financirali“, napisala je Podlipec uz fotografije.

Na fotografijama se vidi ispucala i suha zemlja, kao usred ljeta, iako je tek proljeće, dok dio građana u komentarima tvrdi da prostor djeluje zapušteno i nedovoljno održavano.

Građani kritiziraju održavanje i gradske službe

Objava je izazvala brojne reakcije građana koji su u komentarima prozvali gradske tvrtke i odgovorne službe.

„Postoji gradska tvrtka ŽNJAN. Postoji SPLITSKA OBALA. Postoji PARKOVI I NASADI. A postoje i oni koji tamo rade i uredno primaju plaću“, napisao je jedan od komentatora.

Drugi građani navode da je riječ o „šteti“, „katastrofi“ i „tužnom prizoru“, dok neki pretpostavljaju da postoje problemi sa sustavom navodnjavanja.

„Štede vodu, a na nekim dionicama su vjerojatno u prekidu i cijevi za navodnjavanje“, stoji u jednom od komentara.

Plato otvoren prije godinu dana

Podsjetimo, obnovljeni žnjanski plato otvoren je gotovo prije točno godinu dana, na samom kraju mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Projekt uređenja najveće splitske plaže pokrenut je i prihvaćen još za mandata bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, a predstavljan je kao jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata u Splitu posljednjih desetljeća.

Žnjan je nakon obnove zamišljen kao novi veliki gradski dnevni boravak s brojnim zelenim površinama, šetnicama i sadržajima za građane, no dio Splićana sada upozorava da bez kvalitetnog održavanja prostor brzo gubi izgled koji je imao nakon otvorenja.