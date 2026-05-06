PSG izbacio Bayern i izborio novo finale Lige prvaka: Francuzi u njemačkom paklu sačuvali prednost

Paris Saint-Germain plasirao se u finale Lige prvaka nakon dramatičnog polufinalnog dvoboja protiv Bayerna. Nakon spektakularnih 5:4 u prvoj utakmici u Parizu, uzvrat u Münchenu završio je 1:1, što je aktualnom europskom prvaku bilo dovoljno za novo finale i obračun s Arsenalom u Budimpešti.

PSG je već u trećoj minuti šokirao Allianz Arenu. Khvicha Kvaratskhelia probio je lijevu stranu i idealno pronašao Ousmanea Dembéléa, koji je preciznim udarcem utišao domaće navijače. Francuski mediji ističu upravo taj rani pogodak kao ključan trenutak utakmice. Ugledni L’Équipe piše da je PSG “savršeno otvorio večer u Münchenu” te dodaje da je pariški klub “na samo korak od obrane europske krune”.

Bayern bijesan zbog suđenja

Iako je Bayern nakon primljenog gola preuzeo inicijativu i stvarao prilike preko Kanea, Musiale i Olisea, njemačka momčad nije uspijevala pronaći put do mreže Matveja Safonova.

Velik dio večeri obilježile su i kontroverzne sudačke odluke portugalskog suca Joaa Pedra Pinheira. Njemački i britanski mediji navode da su u Bayernu posebno bili ogorčeni zbog dvije situacije s igranjem rukom igrača PSG-a koje nisu sankcionirane kaznenim udarcem. Navijači Bayerna u jednom su trenutku čak gađali igrače PSG-a s tribina, a kapetan Manuel Neuer morao ih je smirivati.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Paris Saint-Germain (@psg)

Francuski L’Équipe nakon susreta je objavio tekst pod naslovom: “PSG je na korak do back-to-back naslova”, ističući kako je pariška momčad pokazala zrelost i mirnoću u jednom od najtežih europskih gostovanja.

Arsenal čeka u finalu

Drugo poluvrijeme donijelo je mnogo taktičkog nadmudrivanja. PSG se povukao i čekao prilike iz kontranapada, dok je Bayern pokušavao svim silama doći do preokreta. Harry Kane uspio je zabiti tek u sudačkoj nadoknadi za konačnih 1:1, no vremena za potpuni povratak više nije bilo.

Španjolski i francuski mediji ovu polufinalnu seriju nazivaju jednom od najuzbudljivijih u novijoj povijesti Lige prvaka. Posebno se ističe ukupnih 11 pogodaka u dva susreta te otvoren i napadački nogomet obje momčadi.

PSG će tako 30. svibnja u Budimpešti igrati novo finale Lige prvaka protiv Arsenala, koji je dan ranije izbacio Atletico Madrid.

Gdje i kada se igra finale?

Finale Lige prvaka igrat će se 30. svibnja na Puskás Aréni u Budimpešti, gdje će snage odmjeriti PSG i Arsenal. Bit će to završna utakmica 71. sezone najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja pod okriljem UEFA-e, odnosno 34. sezone otkako je nekadašnji Kup europskih prvaka preimenovan u Ligu prvaka.

Pobjednik finala izborit će nastup protiv osvajača Europa lige u UEFA Superkupu 2026., sudjelovanje u finalu FIFA Interkontinentalnog kupa 2026. te plasman na FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2029.