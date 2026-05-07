Nije dobro: Croatia Airlines otkazao 900 letova! Karte poskupljuju 20 posto?

Zbog naglog rasta cijena mlaznog goriva nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, zrakoplovne tvrtke diljem svijeta otkazale su čak 13 tisuća letova u svibnju. To znači da je iz rasporeda ukinuto dva milijuna sjedala, pokazuju podaci analitičke tvrtke Cirium.

Cijene goriva višestruko su porasle što je dovelo do najveće krize u zračnom prometu od pandemije COVID-a 19. Njemačko ministarstvo gospodarstva objavilo je da je Izrael iskazao spremnost na pružanje potpore Berlinu isporukama kerozina i prirodnog plina.

Dodaju da pojedinosti i podaci o količinama još nisu dostupni jer kompanije moraju same pregovarati o uvjetima ugovora.

Višemilijunski gubici

Otkazivanje letova ima i u Hrvatskoj, a upravo je o tome RTL Danas razgovarao sa Slavenom Žabom, direktorom komercijalnih poslova Croatia Airlinesa.

"Negativna geopolitička situacija negativno je utjecala na cijenu goriva. Cijena mlaznog goriva udvostručila se u periodu od izbijanja krize i rasla je snažnije nego cijena sirove nafte. Trenutačni troškovi mlaznog goriva svim će zračnim prijevoznicima, pa i Croatia Airlinesu, u ovom periodu izazvati višemilijunske gubitke", objašnjava Žabo.

Na naše pitanje kako će to nadoknaditi, Žabo odgovara: "U tvrtki smo od izbijanja krize implementirali krizno upravljanje i troškove pokušavamo kompenzirati kroz optimizaciju mreže letenja, kapacitete i podizanje učinkovitosti."

Otkriveno koliko su letova otkazali

Objašnjava i što točno znači optimizacija, odnosno je li to rezanje letova. "Optimizacija podrazumijeva usklađivanje kapaciteta s trenutačnom potražnjom troškova samog letenja i iznosa prihoda po pojedinoj ruti, uz naravno i otkazivanje letova", kaže naš sugovornik.

Pitali smo i je li Croatia Airlines otkazao letove. "Croatia Airlines u predstojećem kvartalu provela je optimizaciju, odnosno otkazali smo pet posto od planiranog broja letova, a planirali smo izvesti 27.000 operacija", kaže Žabo i ističe da je to oko 900 letova, ali također napominje kako je bitno istaknuti da njihova produkcija u ovom periodu ide i do 100 letova dnevno.

Što će biti s cijenama?

Zanimalo nas je i jesu li dizali cijene karata. "Cijene karata se danas planiraju u izrazito volatilnom periodu. Osim cijene goriva na njih utječu ostali troškovni elementi, ali i potražnja po pojedinoj ruti i kretanje cijena konkurencije. Osim same cijene goriva, koja je ključni troškovni element, na cijene karata u predstojećem periodu utjecat će i cijene ostalih dionika koji su podizali svoje cijene. Primjerice, u Hrvatskoj je Zračna luka Zagreb od 1. lipnja najavila povećanje od 20 posto, što će kroz putničku pristojbu direktno utjecati na visinu cijene karata", navodi naš sugovornik.

Nije mogao precizirati za koliko bi točno karte mogle poskupjeti. "U ovom trenutku teško je projicirati te iznose. Cijene karata u ovim okolnostima idu i dolje i gore jer ovise i o potražnji po pojedinoj ruti. Primjerice, u prvom kvartalu ove godine cijene u domaćem prometu su i pet posto niže", govori Žabo.

"Ono što je bitno je da će Croatia Airlines u ovom trenutku, unatoč troškovima, biti fokusirana ostati konkurentnom i osigurati stabilnu i konkurentnu povezanost Republike Hrvatske", dodaje Žabo. Na naše potpitanje je li moguće nastaviti bez podizanja cijena, Žabo kaže da će "vrijeme pokazati".

Sugovornika smo pitali i je li turistička sezona ugrožena te hoće li nekim turistima Hrvatska ostati nedostupna zbog rezanja broja letova. "U ovim negativnim geopolitičkim okolnostima pozitivno je snažan operativni rast Croatia Airlinesa u prvom dijelu godine. Za prva četiri mjeseca ostvarili smo rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezli smo gotovo 100.000 putnika više. Taj rast snažno je doprinio turističkom rezultatu prvog dijela godine, koji je pozitivan. Gledajući te brojke, ali i trenutačno stanje bookinga, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu", zaključuje Žabo.