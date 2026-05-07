“Nije gola oporba, nego standard građana”: Ivana Marković odgovorila Plenkoviću zbog inflacije i siromaštva

Supetarska gradonačelnica i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković reagirala je na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je tijekom političkog prepucavanja poručio da je oporba “gola” te da na njima “nema odijela, košulje ni gaća”.

Marković je u objavi na društvenim mrežama uzvratila da problem nije oporba, nego sve teži životni standard građana Hrvatske.

– Premijeru, narod je gladan, gol i bos, s inflacijom od 5,8 posto, najvećoj u eurozoni. Svaki peti građanin u riziku je od siromaštva, a 30 posto građana RH ne može na odmor u zemlji koja se diči turizmom. Nije gola oporba, nego standard građana – poručila je Marković.

Objava dolazi u trenutku kada su teme inflacije, visokih cijena i pada kupovne moći među glavnim političkim pitanjima u Hrvatskoj. Oporba posljednjih mjeseci učestalo proziva Vladu zbog rasta troškova života, dok iz Vlade poručuju da poduzimaju mjere za zaštitu građana i gospodarstva.