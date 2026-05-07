Sveti Duje: Sirijski mladić koji je postao simbol Splita, a njegova smrt promijenila je povijest Dalmacije

Dok Split danas slavi blagdan svoga zaštitnika, malo tko doista poznaje dramatičnu životnu priču čovjeka čije ime grad nosi u svom identitetu već gotovo sedamnaest stoljeća. Sveti Dujam nije bio Dalmatinac, nije rođen u Saloni niti je mogao slutiti da će jednoga dana postati jedna od najvažnijih osoba u povijesti ovih prostora. Bio je učenjak, misionar i biskup koji je zbog svoje vjere završio mučeničkom smrću, ali upravo je nakon njegove smrti započela priča koja će obilježiti nastanak današnjeg Splita.

Rođen u Siriji, školovan u jednom od najvećih gradova antičkog svijeta

Prema povijesnim izvorima, sveti Dujam, odnosno Domnius, rođen je u Siriji u uglednoj i imućnoj obitelji. Njegov otac zvao se Teodozije, a majka Migdonija. Odrastao je u vremenu kada se kršćanstvo još širilo Rimskim Carstvom, često potajno i pod velikim pritiscima vlasti.

Obrazovao se u Antiohiji, jednom od najvećih i najvažnijih gradova antičkog svijeta, smještenom na području današnje Turske. Antiohija je tada bila središte kulture, trgovine i ranog kršćanstva, mjesto gdje su prvi Kristovi sljedbenici nazvani kršćanima.

Upravo ondje Dujam je prihvatio kršćansku vjeru i odlučio život posvetiti širenju evanđelja. Njegov put potom ga vodi prema tadašnjoj rimskoj provinciji Dalmaciji.

Dolazak u Salonu i početak kršćanstva u Dalmaciji

U vrijeme kada je Dujam stigao u Salonu, današnji Solin bio je jedan od najvećih gradova na istočnoj obali Jadrana i glavni grad rimske provincije Dalmacije. Bio je to razvijen, bogat i strateški važan grad s desecima tisuća stanovnika.

Dujam je ondje zaređen za prvog salonitanskog biskupa i počeo okupljati prve kršćanske zajednice. Kršćani su tada još uvijek bili manjina i često su svoju vjeru prakticirali potajno.

Njegovo djelovanje nije bilo samo vjersko nego i društveno. Pomagao je siromašnima, okupljao ljude različitog podrijetla i širio ideju jednakosti pred Bogom, što je bilo potpuno suprotno tadašnjem rimskom društvenom poretku.

Dioklecijanovi progoni i strašna smrt u amfiteatru

Početkom četvrtog stoljeća rimski car Dioklecijan pokrenuo je jedan od najokrutnijih progona kršćana u povijesti Rimskog Carstva. Ironično, upravo je Dioklecijan svoju monumentalnu palaču gradio nedaleko od Salone, na prostoru današnjeg Splita.

Po carevoj naredbi, namjesnik provincije Dalmacije Marko Aurelije Junije započeo je progone kršćana u Saloni. Dujam je uhićen zajedno s drugim vjernicima.

Povijesni izvori navode da je bio mučen i potom pogubljen 304. godine u salonitanskom amfiteatru. Smaknut je odrubljivanjem glave, a zajedno s njim ubijeni su i brojni drugi kršćani koji su odbili odreći se svoje vjere.

Njegova smrt trebala je biti upozorenje svima koji su slijedili kršćanstvo. Dogodilo se upravo suprotno.

Što se dogodilo nakon smrti svetog Duje?

Nakon pogubljenja, kršćani su potajno pokopali Dujmovo tijelo izvan gradskih zidina Salone. Vrlo brzo njegovo grobno mjesto postalo je mjesto molitve i okupljanja vjernika.

Samo nekoliko desetljeća kasnije kršćanstvo je prestalo biti zabranjeno, a potom postalo i službena religija Rimskog Carstva. Mučenici poput svetog Dujma počeli su se posebno štovati, a nad njihovim grobovima gradile su se crkve i memorijalna svetišta.

No pravi povijesni obrat dogodio se nekoliko stoljeća poslije.

Kako je sveti Duje postao zaštitnik Splita?

U 7. stoljeću Salonu su razorili Avari i Slaveni. Stanovnici su pobjegli iz grada i utočište pronašli unutar zidina napuštene Dioklecijanove palače.

Sa sobom su, prema predaji, ponijeli i relikvije svetog Dujma.

Tada se dogodio simbolički trenutak koji je obilježio povijest Splita – mauzolej cara Dioklecijana, čovjeka koji je naredio progon kršćana, pretvoren je u kršćansku katedralu posvećenu upravo njegovoj žrtvi, svetom Dujmu.

Riječ je o jedinstvenom slučaju u svjetskoj povijesti: grobnica progonitelja postala je crkva njegovu mučeniku.

Današnja splitska katedrala svetog Dujma tako je nastala iz nekadašnjeg carskog mauzoleja, a kroz stoljeća postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada.

Sudbina koja je nadživjela carstvo

Dioklecijan je nekoć vladao jednim od najvećih carstava na svijetu i vjerovao da će uništiti kršćanstvo. Danas njegovo ime većina povezuje upravo sa svetim Dujmom i progonima koje je provodio.

S druge strane, sirijski biskup koji je stigao u daleku rimsku provinciju ostao je trajni simbol Splita, vjere i opstanka.

Zato Sudamja nije samo crkveni blagdan. Ona je priča o tome kako je život jednog čovjeka, ali još više ono što se dogodilo nakon njegove smrti, zauvijek promijenilo povijest Dalmacije.