Preminuo i drugi sin modne influencerice: 'Po drugi put se suočavamo s nezamislivom tugom'

Poznata banjalučka modna influencerica, Bojana Mutić, podijelila je sa svojim pratiteljima bolnu vijest o smrti sina Maksima (11). Bojana i njezin suprug prije dvije godine izgubili su i svog prvog sina, Nikolaja (12), koji se borio s genetskim oboljenjem, Paelizeus Merzbacher.

'Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom. Vjerujem da ćete razumjeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osjetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno - iz privatnih, ali i poslovnih razloga. Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način', rekla je neutješna Bojana.

Priopćila je i da se povlači iz javnog prostora i da će odgoditi sve dogovorene projekte, objave, snimanja i suradnje.

'Hvala vam na tišini, pažnji, razumijevanju i poštovanju privatnosti moje obitelji u ovom periodu. Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti odgovoriti, ali svaka vaša riječ je primljena s velikom zahvalnošću', istaknula je, piše Story.