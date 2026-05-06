27-godišnjak osumnjičen za oštećenje imovine i nametljivo ponašanje prema 32-godišnjaku

U Službi kriminalističke policije, Odjelu općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom osumnjičenim za oštećenje tuđe stvari i nametljivo ponašanje na štetu 32-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u razdoblju od siječnja 2023. godine do 4. svibnja 2026. godine u Kninu u više navrata uspostavljao neželjeni kontakt s 32-godišnjakom, koje je ponašanje kod oštećenog izazvalo osjećaj nelagode i straha.

Također se sumnjiči da je u ponedjeljak, 4. svibnja, u večernjim satima u Kninu, s unaprijed stvorenom namjerom oštećenja imovine 32-godišnjaka, upotrebom metalne poluge razbio prednje i stražnje vjetrobransko staklo na osobnom vozilu u vlasništvu oštećenog te oštetio prednju i stražnju registarsku pločicu.

Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 2.000 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 27-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.