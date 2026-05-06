FOTO Premijer Plenković u Splitu uoči svečane sjednice: U HNK-u sastanak s predstavnicima Grada i Županije

Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Split, gdje se obilježava Dan Grada i blagdan svetog Dujma. U Split je došao u pratnji ministara Irene Hrstić, Branka Bačića i Tončija Glavine.

Prije početka svečane sjednice Gradskog vijeća, premijer i ministri održali su sastanak s predstavnicima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta. Više detalja o razgovorima očekuje se nakon završetka sjednice.

Svečana sjednica i dodjela gradskih priznanja

Središnji dio današnjeg programa bit će svečana sjednica na kojoj će biti uručene Nagrade Grada Splita. Među ovogodišnjim laureatima su pojedinci i udruge koji su svojim radom ostavili važan trag u društvenom, kulturnom, sportskom i javnom životu grada.

Komisija za javna priznanja predložila je da se posmrtna nagrada za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku udruge Naš Hajduk, kao i redatelju Branku Ivandi. Nagrade za životno djelo trebali bi primiti i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade dodjeljuju se Kruni Peronji, Špiru Gruici, Tončiju Banovu te Ani i Luciji Zaninović. Skupne nagrade odlaze udruzi Vjeruj i djeluj, splitskom HGSS-u, udruzi Srce, JK Split i KUD-u Filip Dević.

Split u znaku Sudamje

Današnji dolazak premijera odvija se u sklopu obilježavanja Sudamje, najvažnijeg gradskog blagdana. Split je već danima u svečanom ozračju, a Dalmacija Danas jučer je pratila bogat program u gradu, uključujući sudamjske događaje i koncert TBF-a na Pjaci, koji je okupio brojne Splićane.

