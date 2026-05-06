Zašto kupci nestaju nakon ponude? Saznajte kako ih zadržati i zaključiti prodaju

Vaš tim radi više nego ikad, ponude se šalju - ali odgovora nema? Kupci jednostavno ''nestanu'', a prodajni proces zapinje upravo u završnoj fazi.

Problem najčešće nije u proizvodu ili usluzi, već u načinu na koji kupci danas donose odluke i u činjenici da mnogi prodajni pristupi više ne prate tu promjenu.

Upravo zato Hrvatska gospodarska komora organizira masterclass radionicu pod nazivom ''Zašto kupci nestaju nakon ponude? I kako to zaustaviti u prodajnom procesu'', koja će se u Splitu održati 13. svibnja 2026. u HGK – Županijskoj komori Split.

''Radionice poput ove iznimno su važne jer poduzetnicima omogućavaju stjecanje konkretnih, primjenjivih znanja za unapređenje prodajnih rezultata u izazovnim tržišnim uvjetima. Stoga Hrvatska gospodarska komora kontinuirano organizira edukacije kojima podržava razvoj poslovne zajednice, jačanje konkurentnosti te prilagodbu suvremenim trendovima u prodaji i komunikaciji s kupcima'', poručio je predsjednik HGK - Županijske komore Split Joze Tomaš.

Masterclass će voditi Sandro Kraljević, magistar psihologije te vlasnik i direktor tvrtke Mind Lab i Vedran Sorić, iskusni prodajni konzultant, osnivač konzultantske tvrtke Sorbel Group te suvlasnik tvrtke Prodajni Mindset.

Radionica je namijenjena direktorima i vlasnicima tvrtki koji ulažu značajan trud u prodaju, ali ne vide rezultate kakve očekuju, kao i voditeljima prodaje koji se sve češće susreću s produljenim prodajnim ciklusima i padom konverzije. Jednako je relevantna i za iskusne prodavače te key account managere koji žele svoju intuiciju nadograditi strukturiranim, znanstveno utemeljenim pristupom, ali i za poduzetnike koji samostalno vode prodaju i žele prestati ''loviti'' kupce te ih početi sustavno privlačiti.

Tijekom masterclassa sudionici će steći dublje razumijevanje psiholoških mehanizama koji utječu na donošenje odluka kod kupaca, ali i naučiti kako voditi prodajni razgovor na način koji smanjuje otpor i ubrzava donošenje odluke. Uz to, upoznat će se s načinima korištenja digitalnih alata za kvalitetniju pripremu, personalizaciju i pravovremeni follow-up, kao i s konkretnim pristupima za ponovno aktiviranje ''mrtvih'' prodajnih prilika i kupaca koji su prestali odgovarati.

Program radionice strukturiran je kroz četiri ključna modula koji obuhvaćaju psihologiju otpora u prodaji, vođenje prodajnog razgovora koji vodi prema zaključenju posla, digitalnu pripremu i istraživanje kupaca te protokol za rad s kupcima koji odgađaju odluku ili potpuno prekidaju komunikaciju.

Dodatnu vrijednost polaznicima donose i rezultati psihometrijskih testova, konkretne studije slučaja te praktični materijali i checkliste koje mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu.

