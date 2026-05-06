Unatoč slomljenoj nozi, Jelena Kordić briljirala u Hrvatskom domu

Mezzosopranistica Jelena Kordić oduševila je sinoć splitsku publiku u Hrvatskom domu na izvedbi Avanture u Šangaju Ive Tijardovića. Osim svojim vokalnim umijećem, Jelena je oduševila svojom upornošću, energijom i profesionalnošću.

Publika je isprva mislila kako je njezino otežano kretanje dio scenskog koncepta, budući da se predstava dotiče ratnih okolnosti i stradanja, no ubrzo se doznalo kako je riječ o stvarnoj ozljedi nastaloj tijekom boravka u Splitu.

– Pri dolasku u Split, za vrijeme proba, dogodila se nezgoda. Slomljena noga nakratko je zaustavila planove, ali ne i predstavu. But the show must go on. Kao profesionalka, tijekom karijere odigrala sam brojne predstave u trenucima kada sam bila indisponirana, no naučila sam stisnuti zube i dati sve od sebe, bez obzira na okolnosti – kazala je Kordić.

Dodala je kako je upravo podrška ansambla bila ključna da predstava ipak zaživi pred publikom.

– Zahvaljujući nevjerojatnoj podršci i predanosti mojih kolega, njihovoj vjeri i zajedničkoj želji da splitskoj publici ponovno poklonimo ovaj dragocjeni Tijardovićev biser, pronašli smo način. Uz puno mašte, iskustva i snage volje, moja pustolovka Jessy dobila je novo lice. Krhkije na prvi pogled, ali iznutra još snažnije. Neustrašive i nepokolebljive – poručila je mezzosopranistica.

Druga izvedba Avanture u Šangaju na rasporedu je večeras u 20 sati u Hrvatskom domu Split, a publika je pozvana doći podržati ansambl i još jednom uživati u ovom vrijednom Tijardovićevu djelu.