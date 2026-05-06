TOTALNI KAOS NA BRZOJ CESTI SOLIN–KLIS: Vozač krenuo u krivom smjeru, stvorile se velike gužve

Na brzoj cesti Solin–Klis danas je došlo do velikog prometnog zastoja nakon što se, prema informacijama s terena, jedan vozač kretao u suprotnom smjeru.

Kako se vidi na fotografijama, promet se na prilazu tunelu odvijao otežano, a vozila su se zaustavljala i usporavala u obje trake. Nastala je velika kolona, a među vozačima je zavladala nervoza zbog iznimno opasne situacije.

Vožnja u suprotnom smjeru na brzoj cesti predstavlja veliku opasnost za sve sudionike u prometu, posebno na dionicama s tunelima i zavojima gdje je preglednost smanjena.