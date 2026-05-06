Predstavljeno 9. Kaštelansko kreativno proljeće: Sedam tjedana kulture, vina i gastronomije

U prostorijama Ville Nike predstavljeno je još jedno Kaštelansko kreativno proljeće te događanja koja nas očekuju kroz sedam tematskih tjedana. Deveto izdanje ove manifestacije donosi tjedne gdje se Kaštelani i njihovi gosti mogu upoznati s kaštelanskom kulturnom baštinom, gastronomijom te nadaleko poznatim Crljenkom kaštelanskim. Sve počinje već ovoga petka Praznikom cvijeća te se nastavlja Đardinom čitanja, Tjednom KKI, Kaštelanskim putima, Gastro tjednom, Glazbenim tjednom te završava Tjednom Kaštelanskog Crljenka.

Organizator Srećko Radnić iz klastera Zora okupljene medije upoznao je s novinama koje nas očekuju ovog Kreativnog proljeća.

- Kreativno proljeće je manifestacija koja bi se u 2026. godini trebala realizirati po deveti put, a obuhvaća cjelovit program događanja kojim se želi doprinijeti postojećoj turističkoj ponudi, brendirati Kaštela kao poznatu i iznimno poželjnu turističku destinaciju ne samo na nacionalnom već i na internacionalnom nivou. Za vrijeme proljeća tijekom sedam tjedana i sedam tematskih cjelina objedinit ćemo postojeću ponudu s novim događanjima kako bi Kaštela kao destinacije bila privlačne lokalnom stanovništvu i turistima za što duži i kvalitetniji boravak. Kroz bogat gastronomski, glazbeni, filmski, ekološki program kao i promociju kaštelanskih lokaliteta i aktivnog odmora želi se potaknuti dodatni razvoj lokalne zajednice i ojačati lokalne kapacitete kao i promovirati male i srednje poduzetnike, pojasnio je Radnić.

Praznik cvijeća

U petak nam počinje Praznik cvijeća te je tim povodom direktorica TZ Kaštela Nada Maršić pozvala sve građana da posjete đardin u Kaštel Novom i uživaju u cvjetnim instalacijama.

- Ponosni smo našim Praznikom cvijeća koji će trajati do nedjelje. Prazniku su prethodile opsežne pripreme te smo u suradnji s tvrtkom Zeleno i modro organizirali odvoz glomaznog otpada. U tijeku je obilazak okućnica i odgojno-obrazovnih ustanova kako bi ocijenili najbolji balkon, vrt ili okućnicu. U petak nam je svečano otvaranje, a nakon njega svi okupljeni mogu se pridružiti radionici izrade vjenčića od poljskog cvijeća. Naravno, tu su nam naši izlagači od kojih će se moći kupiti razne sadnice. Evo, vjerujemo kako će svi uživati u našem Prazniku cvijeća, kazala je Maršić.

Đardin čitanja

Mili Novak iz Matice hrvatske predstavio je Đardin čitanja, manifestaciju koja potiče mlade na čitanje, a odvija se na raznim kaštelanskim lokacijama.

- Očekuje nas pet dana programa od 12. do 26. svibnja. Preko Đardina čitanja stvorili smo novu kulturnu scenu mladih, pa tako sve počinje čitanjem mladih u našim đardinima, u Kaštel Starom i Kaštel Kambelovcu. Kroz Đardin čitanja stavljamo naglasak na povezivanje generacija, pa ćemo tako imati Čitanje s glumcima – radionica interpretativnog čitanja za odrasle, u suradnji s udrugom Lažani. Radionicu će voditi gost i glumac Ivan Baranović. Ovogodišnje čitanje s piscem odvijat će se u OŠ prof. Filipa Lukasa, a gost je književnik i meteorolog Zoran Vakula. Sve završavamo Revijom čitanja 26. svibnja u dvorcu Vitturi gdje su nam gosti glumci Filip Radoš i Pere Eranović, pojasnio je Novak.

Da Kaštela njeguju kulturnu scenu i čuvaju baštinu složila se i pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić.

- Grad Kaštela uvijek daje podršku ovakvim manifestacijama koje promoviraju našu kulturu, turizam i gastro ponudu. I dalje ćemo stajati kao podrška kako bi na ovaj način promovirali naš grad te razvijali našu lokalnu zajednicu, zaključila je Kljaić.

In vino veritas

Zamjenica predsjednika Gradskog vijeća, Martina Kuzmanić dala je podršku svim kaštelanskim vinarima, a tako i obitelji Kuzmanić čija vina zauzimaju visoku poziciju na kaštelanskoj vinskoj ljestvici.

- Udala sam se u obitelj vinara i znam koliko truda je potrebno uložiti kako bi se naša baština održala te podigla na neku višu ljestvicu. Iz dana u dan ulažemo u naše vinograde, dajemo puno ljubavi i truda u te naše vinske kapljice i drago mi je što u Kaštelima jedni drugima nismo konkurencija. Svi se trudimo svoj proizvod dovesti do savršenstva, a u konačnici tako i brendiramo grad kao poželjnu turističku destinaciju, kazala je Kuzmanić.

Bogata gastro ponuda

U gastro priču ovogodišnjeg Kreativnog proljeća uključena je dobra kaštelanska spiza te vrhunska vinska kapljica. U priču Kreativnog proljeća uključila se i Ana Damjanov, koja je široj javnosti poznata kroz Aninu kužinu.

- Iznimno mi je zadovoljstvo sudjelovati u ovoj priči. Ponosna sam na našu udrugu u nastajanju, a radi se o udruzi Pučkih kuhara koja će promovirati jela naših starih, neka zaboravljena jela te će koristiti tradicijske namirnice. Veselim se daljnjoj suradnji i želim svima puno sreće u radu, kazala je Ana.