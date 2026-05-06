Užasna prometna nesreća na A1: U izlijetanju auta jedna osoba izgubila život

Jedna osoba je preminula, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći danas na 59. kilometru autoceste A1 u smjeru mora, u blizini Vukove gorice. Osobno vozilo s tri osobe sletjelo je s auto ceste uz prevrtanje.

Na mjesto nesreće, 17 minuta od dojave, stigao je helikopter hitne medicinske službe iz zagrebačke baze, zajedno s dva tima hitne iz karlovačkog zavoda za hitnu, a sve koordinirano iz medicinsko prijavno-dojavne jedinice 194.

Jednu su unesrećenu osobu reanimirali na licu mjesta, no nažalost, unesrećena je osoba podlegla ozljedama. Treća osoba iz automobila prevezena je u karlovačku bolnicu, piše Večernji list.