Užasna prometna nesreća na A1: U izlijetanju auta jedna osoba izgubila život

Osobno vozilo s tri osobe sletjelo je s auto ceste uz prevrtanje

Jedna osoba je preminula, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći danas na 59. kilometru autoceste A1 u smjeru mora, u blizini Vukove gorice. Osobno vozilo s tri osobe sletjelo je s auto ceste uz prevrtanje. 

Na mjesto nesreće, 17 minuta od dojave,  stigao je helikopter hitne medicinske službe iz zagrebačke baze, zajedno s dva tima hitne iz karlovačkog zavoda za hitnu, a sve koordinirano iz medicinsko prijavno-dojavne jedinice 194.

Jednu su unesrećenu osobu reanimirali na licu mjesta, no nažalost, unesrećena je osoba podlegla ozljedama. Treća osoba iz automobila prevezena je u karlovačku bolnicu, piše Večernji list.

 

