Škoro priznao da ne priča s Thompsonom: "Vjerojatno mi nešto zamjera"

Miroslav Škoro je, gostujući u podcastu "Nema labavo by In magazin", progovorio o svom odnosu s Markom Perkovićem Thompsonom, otkrivši kako već dugo nisu u kontaktu. Škoro je naglasio da prekid komunikacije nije bila njegova odluka te da o pravim razlozima može samo nagađati.

"Vjerojatno mi nešto zamjera"

Na pitanje u kakvim su odnosima danas, Škoro je kratko odgovorio: "Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom." Upitan smatra li da mu Thompson nešto zamjera, rekao je: "Vjerojatno." Na dodatno pitanje o čemu bi se moglo raditi, Škoro je kazao: "Ne znam, to bi trebalo njega pitati."

Prisjetio se i nekih osobnih situacija. "Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio. Ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, evo to je naš kontakt", pojasnio je Škoro. Šimun je inače Thompsonov najstariji sin, prenosi Index.

"Čudo što je čovjek napravio"

Unatoč svemu, Škoro se s poštovanjem osvrnuo na Thompsonovu karijeru i uspjeh, posebno na iznimno posjećene prošlogodišnje koncerte. "Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali, stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje", poručio je.

Škoro i Thompson godinama su bili iznimno bliski, a njihovo prijateljstvo okrunjeno je i kumstvom - Škoro je kum Thompsonovom sinu Šimunu. Snimili su i poznati duet "Sude mi", no što je točno presudilo njihovom odnosu, i dalje je nepoznanica.