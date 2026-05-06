Iskoristite besplatan upad: Na Dan sv. Dujma dođite u Arheološki muzej u Splitu i Salonu

Povodom blagdana sv. Dujma, zaštitnika Splita, Arheološki muzej u Splitu i arheološki lokalitet Salona i ove godine sudjeluju u obilježavanju Sudamje, jednog od najvažnijih događaja u životu grada. Na sam blagdan, 7. svibnja 2026. godine, svim posjetiteljima bit će omogućen besplatan ulaz u Arheološki muzej i Salonu, uz organizirana tematska vodstva posvećena životu i nasljeđu sv. Dujma.

Program je osmišljen kako bi građanima i posjetiteljima omogućio da Sudamju dožive ne samo kroz procesije, feštu i tradicionalna događanja u gradu, nego i kroz njezin povijesni i duhovni kontekst, odnosno priču o sv. Dujmu i prostoru u kojem je sve započelo.

Tijekom stručnih vodstava posjetitelji će imati priliku upoznati ključne povijesne činjenice o sv. Dujmu, odnosno Domniju, salonitanskom biskupu i mučeniku koji je ostavio dubok trag u povijesti ranog kršćanstva i identitetu Splita. Poseban naglasak stavljen je na povezanost antičke Salone i današnjeg Splita te na kontinuirano štovanje sv. Dujma koje traje više od 1700 godina.

Organizatori ističu kako upravo priča koja vodi od mjesta mučeništva i groba u Saloni do splitske katedrale najbolje svjedoči o povijesnoj i kulturnoj povezanosti grada s njegovim zaštitnikom.

Tematska vodstva u Arheološkom muzeju održat će se u 9, 12 i 17 sati, dok je vodstvo kroz Salonu predviđeno u 16:30 sati.

Iako je ulaz na sve programe besplatan, zbog organizacije je potrebna prethodna prijava putem online obrazaca objavljenih na službenim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu.

Iz Muzeja pozivaju građane i goste da Dan sv. Dujma provedu ne samo u procesiji i slavlju, nego i na mjestima na kojima je započela priča o zaštitniku Splita.

“Jer razumjeti sv. Dujma znači razumjeti Split”, poručili su organizatori.