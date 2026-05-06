Prodaje se istraživački brod „Palagruža“, početna cijena "prava sitnica"

Hrvatski hidrografski institut objavio je javni oglas za prodaju rashodovanog istraživačkog broda „Palagruža“, čija početna cijena iznosi 200.000 eura bez PDV-a.

Riječ je o istraživačkom brodu izgrađenom 1975. godine u Norveškoj, koji plovi pod hrvatskom zastavom, a matična luka mu je Split. Brod je od travnja 2024. godine u raspremi, a klase i svjedodžbe su mu istekle.

Brod dug više od 45 metara

„Palagruža“ je dugačka 45,5 metara, široka nešto više od 10 metara te opremljena laboratorijem za hidrografska, geološka i oceanografska mjerenja. Na brodu se nalazi 24 kabine, dva salona i više specijaliziranih sustava za istraživački rad na moru.

Institut navodi da se brod prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, a kupac ga preuzima u zatečenom stanju.

Razgledavanje moguće u Lori

Brod se može razgledati u vojarni Lora u Splitu od 4. do 25. svibnja uz prethodnu najavu.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje uplate jamstvo od 10 tisuća eura, dok je krajnji rok za dostavu ponuda 28. svibnja do 14 sati. Istoga dana održat će se i javno otvaranje ponuda u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu.