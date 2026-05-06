Što će otkriti ovo? U Hrvatsku stigli mobiteli, 25 bankovnih kartica, laptop i crna bilježnica Vedrana Pavleka

Dnevnik Nove TV prvi doznaje - u Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, 6 mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom. Ekskluzivno doznaje i to da Pavlek ne želi u Hrvatsku, protivi se izručenju. Određen mu je istražni zatvor od 40 dana.

Pokazao je to i odlaskom iz Turske preko Dubaija u Kazahstan, ali sad je još jasnije - Vedran Pavlek ne želi dobrovoljno u Hrvatsku. Dao je to do znanja i na sudu u kazahstanskom gradu Almatyju, kako doznaje Dnevnik Nove TV, pa mu je sud odredio 40 dana istražnog zatvora.

Predmeti koji su mu oduzeti u Turskoj kao vrijedan izvor dokaza istražiteljima stigli su diplomatskom poštom i već su na USKOK-u, a Dnevnik Nove TV doznaje i što sve od Pavlekovih stvari sad imaju u rukama.

Riječ je o crnoj bilježnici sa šifrom, 25 bankovnih kartica, čitaču online bankovnih kartica, šest mobitela različitih proizvođača, laptopu, 10 USB-ova i eksternom hard disku.

Još se čekaju službene informacije iz Kazahstana. O Pavlekovoj žalbi na izručenje trebao bi odlučivati viši sud u Almatyju. Proceduru je već objašnjavao odvjetnik i bivši sudac Damir Primorac.

"Ukoliko bude donesena odluka o izručenju, a gospodin Pavlek se protivi toj odluci, može iskoristiti pravo žalbe i o toj žalbi odlučuje više tijelo. Na taj način se i sam postupak izručenja odugovlači, a kad je u pitanju konačna odluka, za razliku od Europskog uhidbenog naloga, gdje je sve isključivo među pravosudnim tijelima, kod postupka izručenja zadnju odluku donosi ministar pravosuđa", rekao je Primorac.

Pitanje je i što je naveo sam Pavlek u žalbi, odnosno zašto ne želi izručenje. O mogućim razlozima Dnevnik Nove TV upitao je prije nekoliko dana glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Ja ne znam koje bi argumente mogao imati, mislim da se radi o pravom Vedranu Pavleku, mislim da je kazahstanskim Kaznenim zakonom propisano isto kazneno djelo za koje se tereti u Hrvatskoj, ne znam što može učiniti, ali neću se stavljati u ulogu Vedrana Pavleka", rekao je 2. svibnja Turudić.

Dnevnik Nove TV doznaje i da se Pavlek uopće nije obratio za pomoć hrvatskom veleposlanstvu u Kazahstanu niti je službeno stigla ikakva nota o uhićenju.