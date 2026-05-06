SDP-ovka reagirala na prijedlog da se HNK Split dobije ime Boris Dvornika: "Svaka mu čast, ali bez njih ne bi bilo kazališta kakvo poznajemo"

Prijedlog da splitsko Hrvatsko narodno kazalište ponese ime legendarnog glumca Borisa Dvornika i dalje izaziva reakcije u javnosti. Nakon govora vijećnika Igora Stanišića na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Splita, u kojem je iznio ideju da HNK ubuduće nosi naziv “Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik”, oglasila se i bivša županijska vijećnica SDP-a i Trogiranka Ružica Jakšić.

U objavi na društvenim mrežama naglasila je kako prijedlog zasigurno proizlazi iz poštovanja prema veličini Borisa Dvornika, ali je otvorila pitanje odnosa prema ženama koje su ostavile dubok trag u splitskoj i hrvatskoj kulturi.

“Svaka čast Borisu i ideja da se HNK nazove po njemu sigurno dolazi iz poštovanja prema njegovoj veličini. Ali uvijek se nekako podrazumijeva da će velike institucije nositi muška imena. Kao da i žene u kulturi nisu bile stupovi na kojima je ta ista kultura građena”, napisala je Jakšić.

“A bez tih žena ne bi bilo ni splitskog kazališta”

Posebno je istaknula neka od najvažnijih ženskih imena splitske kulturne scene, među kojima su baletna umjetnica Ana Roje i dugogodišnja kazališna prvakinja Zdravka Krstulović.

“Zašto se, primjerice, ne bi govorilo o Ani Roje, ženi koja je praktički stvarala splitski balet i ostavila golemi trag u hrvatskoj umjetnosti? Zašto ne o Zdravki Krstulović, koja je desetljećima bila simbol splitske kazališne scene?”, upitala je.

Dodala je kako su upravo brojne glumice, operne prvakinje i balerine desetljećima gradile ugled splitskog HNK-a, ali ih se danas rijetko spominje kada se raspravlja o počastima, imenima institucija ili ulica.

“A bez tih žena ne bi bilo ni splitskog kazališta kakvo poznajemo”, poručila je.

Pitanje kulturne memorije grada

Jakšić smatra da bi se grad trebao ozbiljnije zapitati zašto se, kako kaže, kulturna memorija tako lako prisjeća muškaraca, dok žene koje su jednako oblikovale identitet grada često ostaju u drugom planu.

“Možda je vrijeme da se barem jednom zapitamo zašto se kulturna memorija ovog grada i svih drugih gradova toliko lako sjeti muškaraca, a tako teško žena koje su jednako stvarale njegov identitet”, zaključila je.

Podsjetimo, prijedlog o preimenovanju HNK Split u čast Borisa Dvornika iznesen je tijekom svečane sjednice Gradskog vijeća Splita te je ubrzo izazvao brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama.