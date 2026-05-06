Bliži se Eurosong, kako stoji Hrvatska na kladionicama? Uvjerljivi favorit je iz Skandinavije

Iako je do velikog finala Eurosonga 2026. ostalo još nekoliko dana, europske kladionice već su formirale prve ozbiljnije prognoze o tome tko bi mogao odnijeti pobjedu na najvećem glazbenom natjecanju Europe. Ovogodišnji Eurosong održava se u Beču, glavnom gradu Austrije, nakon prošlogodišnje pobjede austrijskog predstavnika JJ-a s pjesmom “Wasted Love”.

Domaćin natjecanja bit će poznata dvorana Wiener Stadthalle, koja je Eurosong ugostila već 2015. godine, a riječ je o jubilarnom 70. izdanju natjecanja.

Prvo polufinale održat će se 12. svibnja, drugo 14. svibnja, dok je veliko finale zakazano za 16. svibnja 2026. godine. Sve tri večeri tradicionalno počinju u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Finska trenutačno najveći favorit

Prema aktualnim procjenama kladionica, najveći favorit za pobjedu je Finska, koju predstavlja duo Lampenius & Parkkonen s pjesmom “Liekinheitin”. Finska trenutno ima čak 31 posto šanse za pobjedu, što je osjetno više od svih ostalih kandidata.

Pjesma je posljednjih dana izazvala veliku pažnju eurovizijskih fanova zbog energičnog nastupa, modernog produkcijskog zvuka i upečatljive scenske estetike. Na društvenim mrežama mnogi je uspoređuju s recentnim uspjesima nordijskih zemalja na Eurosongu, ali uz agresivniji i eksperimentalniji pristup.

Finska posljednjih godina ulaže ozbiljne napore u stvaranje konkurentnih eurovizijskih projekata, a nakon velikog uspjeha Käärije 2023. godine interes publike za njihove predstavnike dodatno je porastao.

Grčka i Danska odmah iza nje

Na drugom mjestu trenutačno se nalazi Grčka, koju predstavlja Akylas s pjesmom “Ferto”. Grčka prema kladionicama ima oko 16 posto šanse za pobjedu, a pjesma se opisuje kao spoj mediteranskog melosa i suvremenog pop zvuka.

Treće mjesto drži Danska s izvođačem S. Torpegaardom i pjesmom “Før vi går hjem”, koja trenutno ima oko 11 posto šanse za pobjedu.

U Top 10 prema kladionicama još se nalaze Australija, Francuska, Izrael, Malta, Rumunjska, Švedska i Italija.

Hrvatska zasad tek na 16. mjestu

Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja grupa Lelek s pjesmom “Andromeda”, no prema trenutačnim procjenama kladionica hrvatske šanse za pobjedu iznose tek oko jedan posto.

Hrvatska se trenutačno nalazi na 16. mjestu ukupnog poretka, a europske kladionice zasad ne vide “Andromedu” među glavnim kandidatima za pobjedu.

Ipak, eurovizijska povijest više je puta pokazala da rane prognoze često ne znače mnogo. Dovoljno je prisjetiti se prošlogodišnjeg uspjeha Baby Lasagne, koji je iz statusa autsajdera prerastao u jednog od najvećih favorita i Hrvatskoj donio najbolji rezultat u modernoj povijesti natjecanja.

Fanovi na društvenim mrežama ističu kako bi se stanje na kladionicama moglo značajno promijeniti nakon prvih proba i nastupa uživo, kada publika prvi put vidi kompletnu scensku izvedbu pjesama.

Beč ponovno postaje eurovizijsko središte Europe

Beč će Eurosong ugostiti po treći put u povijesti, nakon izdanja 1967. i 2015. godine. Tijekom eurovizijskog tjedna austrijska prijestolnica bit će domaćin brojnih koncerata, fan zona i službenog Eurovision Villagea koji tradicionalno okuplja desetke tisuća posjetitelja iz cijele Europe.

Ovogodišnje natjecanje već sada izaziva velik interes među eurovizijskim fanovima, posebno zbog snažne konkurencije nordijskih zemalja i povratka nekoliko poznatih izvođača na eurovizijsku scenu. Kladionice će se u narednim danima gotovo sigurno mijenjati, a iskustvo pokazuje da upravo viralni nastupi i reakcije publike često potpuno preokrenu konačni poredak neposredno prije finala.