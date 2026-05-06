Stanišić na svečanoj sjednici Gradskog vijeća održao upečatljiv govor: "Nazovimo naše kazalište Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik"

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

Sjednici nazoče predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić te brojni drugi visoki uzvanici.

Poznata imena laureata: Split nagrađuje zaslužne građane i udruge

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu laureata donijet će Gradsko vijeće na jednoj od predstojećih sjednica. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici uoči blagdana svetog Dujma, povodom Dana grada.

Prijedlog Komisije je da se postumno priznanje za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku Udruge Naš Hajduk, te redatelju Branku Ivandi.

Laureati za životno djelo su i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade trebali bi dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te Ana i Lucija Zaninović.

Skupne nagrade ići će u ruke Udruge Vjeruj i djeluj, splitskog HGSS-a, Udruge Srce, JK Split i KUD-a Filip Dević.

Stanišić prvi govorio u Gradskom vijeću

Igor Stanišić iz HGS-a Željka Keruma prvi je imao govor u Gradskom vijeću Grada Splita. Njegovo obraćanje bilo je dobro, vrlo upečatljivo i sadržajno, a u njemu se osvrnuo na rad aktualnog saziva Gradskog vijeća, velike gradske teme, Spaladium Arenu, hotel Zagreb, Poljud, stanje sportske infrastrukture, ovogodišnju Sudamju i važnost očuvanja sjećanja na splitske velikane.

Na početku govora Stanišić je pozdravio vijećnice i vijećnike te brojne uzvanike.

"Poštovane uvažene vijećnice i vijećnici gradskoga vijeća Grada Splita, srdačno vas pozdravljam danas u Hrvatskom narodnom kazalištu Split na najsvečanijoj sjednici Gradskoga vijeća, koju održavamo u povodu Dana grada, a sve pod zaštitom našeg nebeskog zaštitnika svetog Dujma", kazao je Stanišić.

Posebno je pozdravio predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s ministrima, izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Zdenka Križića, župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, gradonačelnika Splita Tomislava Šutu i njegove zamjenike, Mateu Dorčić i Antu Bilića.

"Pozdravljam i sve nazočne saborske zastupnike. Poseban pozdrav upućujem obiteljima i djeci poginulih hrvatskih branitelja, udrugama udovica i svim udrugama ratnih postrojbi te svim braniteljskim udrugama", poručio je.

"U gradu više nema podjela"

Stanišić je podsjetio da je aktualni saziv Gradskog vijeća konstituiran 18. srpnja 2025. godine te da ga čine predstavnici različitih političkih opcija: HDZ, Centar, HGS, DP, Domino i HSP, HSLS, Možemo, Direkt, SDP, Most te nezavisni vijećnik Davor Matijević.

"U periodu od deset mjeseci održali smo 11 sjednica, od čega čak tri tematske sjednice, što znači da je vijećnicima stalo do grada", kazao je.

Naglasio je da su građani na prethodnim lokalnim izborima poručili kako žele promjene.

"Smatram da je najveća promjena u tome što u gradu više nema podjela. Odmakli smo se od retorike stupića i rušenja. Krenuli smo odmah na posao, a u javnom prostoru se komunicira o velikim projektima kao što su most Split-Kaštela, izgradnja i rekonstrukcija sportskih sadržaja i izgradnja prometnica", rekao je Stanišić.

Podsjetio je da je dva tjedna nakon konstituiranja održana prva radna sjednica, na kojoj je donesen rebalans kojim su osigurani besplatni udžbenici za sve srednjoškolce, kao i novac za sanaciju Park šume Marjan, koju je u srpnju prošle godine poharalo jako nevrijeme.

Osvrnuo se i na slučaj broda Moby Drea, koji je prevozio azbestne ploče.

"Kada je uplovio brod Moby Drea, koji je prenosio azbestne ploče, u rekordnom roku smo reagirali s tematskom sjednicom. Pokazali smo jedinstvo i donijeli smo jednoglasne zaključke Gradskog vijeća koji su rezultirali odlaskom broda iz Splita. U toj situaciji pokazali smo zrelost, ali naše sjednice nije mimoišao politički folklor karakterističan za sva predstavnička tijela", rekao je.

Spaladium Arena i hotel Zagreb kao velike gradske teme

Jedan od ključnih dijelova govora odnosio se na Spaladium Arenu. Stanišić je istaknuo da je u ovom sazivu konačno razriješen "gordijski čvor zvan Spaladium Arena".

"Više od desetljeća je taj ogroman uteg stajao nad našim glavama. Gradonačelnik je svojim angažmanom uz pomoć Vlade Republike Hrvatske na osmoj sjednici održanoj u prosincu predložio sporazum kojim smo postigli da Grad Split konačno postane vlasnik Spaladium Arene", rekao je.

Dodao je da su sporovi koji su se vodili između Grada i banaka bili teški 125 milijuna eura i predstavljali ozbiljnu ugrozu za funkcioniranje grada.

"I ta je epizoda iza nas. Sada je na izvršnoj vlasti da što prije stavimo tu nekretninu u funkciju, kako bi naš grad dobio prijeko potrebno mjesto za održavanje kulturnih i sportskih manifestacija koje nam toliko nedostaju", poručio je.

U nastavku se osvrnuo i na pitanje javnog interesa, pritom spomenuvši nezavisnog vijećnika Davora Matijevića.

"Poznata je retorika gotovo svakog političara, posebno u izbornim kampanjama, da je interes grada ispred privatnog interesa ili stranačkog. Međutim, poslije izbora praksa obično bude skroz drugačija", rekao je.

Potom je dodao:

"Kaže jedna izreka: "Lako je odolijevati iskušenjima dok ih nemaš." U jednom takvom iskušenju našao se naš kolega vijećnik Davor Matijević. Srećom, izabrao je javni interes i to izuzetno vrijedan interes - hotel Zagreb."

Stanišić je naglasio da je rasprava oko hotela Zagreb pokazala dvije činjenice.

"Prva je da su prošla desetljeća u zanemarivanju potreba naših starijih, baka i djedova. A druga je ta da su svi vijećnici prepoznali važnost toga projekta, udružili se kao rijetko do tada i donijeli jednoglasnu odluku da se od Vlade RH zatraži ovaj vrijedan kompleks", kazao je.

Dodao je da je takva situacija prava rijetkost u Gradskom vijeću.

"Takva situacija je prava rijetkost u našem Gradskom vijeću jer se teško dogovorimo i oko dnevnog reda, a kamoli oko ovako važnog pitanja. Srećom, premijer Andrej Plenković pozitivno je odgovorio na jednoglasan zaključak Gradskog vijeća i sada smo u prilici, nakon 35 godina, dobiti prvi veliki dom za umirovljenike", rekao je Stanišić.

"Nemamo previše vremena na raspolaganju"

U govoru se dotaknuo i sportske infrastrukture, posebno Poljuda. Podsjetio je da je zadnja tematska sjednica održana prije otprilike mjesec dana bila posvećena upravo toj temi.

"Javnost i vijećnici su oko teme Poljuda podijeljeni, ali građani su nam dali povjerenje i za donošenje teških odluka", istaknuo je.

Posebno je naglasio da Split ne smije zaostajati.

"Poznavajući naš mentalitet strah me. Bojim se da Zagreb grabi debelo naprijed u izgradnji svoje sportske infrastrukture dok se mi svađamo i tapkamo u mjestu", rekao je Stanišić.

Prema njegovim riječima, ova generacija gradskih vijećnika i političara ima veliku odgovornost u donošenju odluke oko stadiona Poljud.

"Hoće li se ići u rekonstrukciju ili izgradnju novog stadiona odlučimo što prije. Nemamo previše vremena na raspolaganju. Ukoliko ovaj vlak propustimo, buduće generacije nam to neće oprostiti i pamtit će nas po tome", poručio je.

Čestitke laureatima i poruka Sudamje: "Nima grada bez judi"

Stanišić je podsjetio da se ovogodišnja Sudamja odvija pod geslom "Nima grada bez judi".

"I zato čestitam svim laureatima, koji su svaki na svom području doprinijeli našem društvu i našem gradu. Neki su dobili nagradu posthumno pa ovim putem čestitam njihovim obiteljima. To je dokaz da vrijedna djela ostaju u kolektivnom sjećanju i nakon smrti", rekao je.

U završnom dijelu govora posebno se osvrnuo na Borisa Dvornika, ističući da Split ima brojne ulice nazvane po stranim državnicima, piscima, pa čak i osvajačima, ali se mora zapitati što je s njegovim ljudima.

""Nima grada bez judi", legendarna je izjava našeg Meštra iz Velog mista. Ja bih se ovdje zapitao ima li grada bez naših judi? Mi u Splitu imamo brojne ulice nazvane po stranim državnicima, piscima pa čak i po osvajačima. A što je s našim ljudima?", kazao je Stanišić.

Inicijativa za preimenovanje HNK Split u Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik

Posebno upečatljiv dio govora bila je Stanišićeva inicijativa da se Hrvatsko narodno kazalište Split nazove po Borisu Dvorniku.

"Boris Dvornik je naš legendarni glumac, fetivi Splićanin koji je promovirao naš grad i Dalmaciju daleko van granica naše domovine. On je i naš Meštar i naš Roko i naš šjor Bepo Pegula", rekao je.

Podsjetio je da se Dvornik citira u gotovo svim životnim prigodama.

"Citiramo ga u gotovo svim životnim prigodama, kad je rođendan Hajduka kažemo "Krepat moredu svi kraji i carevi ma Ajduk će ostat", citiramo ga i za svaki Badnji dan "Cilo misto ji bakalar a ja teletinu", pa evo citirali smo ga i sada za ovu Sudamju uz prikazivanje naše legendarne serije na javnim mjestima", kazao je Stanišić.

Dodao je da Dvornikov lik krasi ovogodišnje plakate za Sudamju te da su građani time oduševljeni.

"Čak sam imao i upite gdje se može kupiti plakat s njegovim likom. Upravo na ovoj bini ostvario je brojne zapažene uloge. Iskažimo počast našem velikanu, iskažimo počast našem Splitu, iskažimo počast našoj povijesti i na koncu poštujmo naše jude jer na taj način poštujemo i sami sebe! I zato sada s ovog mjesta pokrećem inicijativu! Nazovimo naše kazalište Hrvatsko narodno kazalište Boris Dvornik!", poručio je Stanišić.

Govor je zaključio čestitkom povodom Dana grada i Sudamje.

"Svima vam čestitam dan najlipšeg grada na svitu i na dobro vam došla Sudamja. Veseli i zdravi bili!", rekao je Stanišić.