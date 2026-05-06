Ante Mamut i još petorica kod pritvorskog nadzornika zbog prijetnji, nasilničkog ponašanja i prisile

Načelnik Općine Marina Ante Mamut i još pet osoba završili su kod pritvorskog nadzornika.

"Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad šest osoba za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 4. svibnja 2026. godine u naselju Mitlo, općina Marina, počinili kaznena djela prijetnja, nasilničko ponašanje i prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je šest osoba (rođeni 1967.g., 1980.g., 1981.g., 1982.g., 2004.g., i 2005.g.) počinilo kazneno djelo Nasilničko ponašanje iz čl. 323 a KZ-a, tri osobe (rođeni 1967.g., 1980.g i 2005.g) su počinile kazneno djelo Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi (čl. 315 b) te je jedna osoba počinila kazneno djelo Prijetnja iz čl. 139.st 3. Kaznenog zakona.

Uz kaznenu prijavu svi su predani pritvorskom nadzorniku", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.