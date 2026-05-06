Sutra se opet 'pazari' u Fotoklubu, obavezno vižitajte!

Na pazariću će se moći pronaći fotografije članica i članova Fotokluba s prepoznatljivim motivima Splita, razglednice, monografije, majice, hoodice i torbe Fotokluba Split. Nude se i neke od legendarnih fotografija ikona splitske foto-scene poput Feđe Klarića, Ante Verzottijs i Andre Damjanića, ali ima i radova mlađih autora i autorica – Maje Prgomet, Milana Šabića, Mira Lelasa, Diane Junaković, Žakline Antonijević, Iris Ban i ostalih.

Svake godine ljudi pronađu nešto za sebe ili za poklon, a najčešće se biraju motivi staroga Splita, vedute i nostalgični prizori koji uvijek svima izmame osmijeh na lice. Posebno je važno naglasiti da pazarić funkcionira po principu donacija, tako da su 'cijene' i više nego povoljne jer nam je bitno da svatko sebi može priuštiti nešto za uspomenu. Donacijama se, naravno, podržava rad Fotokluba i svi naši ostali programi i aktivnosti – poručila je ispred Fotokluba Ana Žanko, predsjednica udruge.

Zato ne propustite priliku zaviriti na Sudamijski pazarić u Fotoklub Split, i pronađite nešto posebno za sebe ili kao poklon svojim bližnjima kao najljepšu uspomenu na ovogodišnju Sudamju!