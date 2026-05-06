I NAKON ČETIRI RASPRODANE IZVEDBE PUBLIKA TRAŽI JOŠ! Peta izvedba "Prima facie" Nataše Janjić 27.5. u prodaji

Kazalište pruža njegovim ljubiteljima izlet u razne priče, živote, nove svjetove...

Postoje komedije koje donose toliko pozitivne energije pri gledanju da potraje tjednima i često su najomiljenije kod publike.

Stvoriti popularnost s dramom - rijedak je fenomen.

Nataša Janjić Medančić dokazala nam je da je moguć.

"Prima facie" nije predstava na kojoj ćete se nasmijati ali je u potpunosti predstava koju nikad nećete zaboraviti.

Priča koja nije ni crna, ni bijela. Priča koja je svakodnevna i događa se češće nego što većina ljudi želi priznati. Baš zbog toga ulazi pod kožu i dira u srca.

Jedna briljantna glumica, stotinu ekspresivnih transformacija i monodrama koja je jednostavna, životna i iskrena, razlozi su što su četiri Lore rasprodane u manje od mjesec dana.

A inzistiranje publike razlog je za petu, posljednju izvedbu za ovu sezonu Teatra uz more.

Ne propustite zadnju priliku pogledati "Prima facie" 27. svibnja u 20 sati na Teatru uz more.

"U 15 dana od prve izvedbe 1500 Splićana pogledalo je Prima facie. I 1500 Splićana nakon svake izvedbe podiglo se na noge i stajaćim ovacijama nagradilo Natašu Janjić Medančić. Četvrta izvedba rasprodala se tri tjedna ranije a pozivi gledatelja nisu prestali. Svi koji su bili dio publike ne kriju riječi oduševljenja. A zbog svih onih koji nisu uspjeli na vrijeme kupiti ulaznice Teatar uz more po prvi put igra s produžecima. Potražnja za Prima facie je prevelika i nismo željeli nikoga razočarati. Stoga posljednji termin ove sezone Teatra uz more pripada ponovno monodrami Prima facie i Nataši Janjić Medančić. Zadnju izvedbu pogledajte 27. svibnja na Teatru uz more." - Damir Bubalo, Teatar uz more

Tekst drame "Prima Facie" djelo je Australke Suzie Miller, po zanimanju pravnice koja je godinama radila na zaštiti ljudskih prava, i napisan je maestralno. To potvrđuje i činjenica kako se upravo ovaj tekst trenutno izvodi na četrdesetak svjetskih kazališnih pozornica uključujući i one na Broadwayu i West Endu.

Drama "Prima Facie" raskrinkava pravni sustav koji je sam po sebi kazalište u stvarnom životu. Uloge su podijeljene na uloge moćnih igrača koji vode glavnu riječ i na žrtve koje moraju dokazati svoju nevinost.

A ponekad život dodijeli istoj osobi više uloga.

Tessa – briljantna kaznena odvjetnica karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona je mlada, bahata, zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati iako ponekad pobjeda znači uništiti žrtvu.

No što se dogodi kad briljantna odvjetnica sama postane žrtva?

Može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda u Split donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

