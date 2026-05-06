Ride for Life 6 puni Porat: Humanitarna moto karavana stiže u Split

U subotu, 16. svibnja, održat će se šesto izdanje Ride for Lifea - tradicionalne humanitarne moto karavane koja se ove godine organizira u sklopu Bradate vožnje Extreme i inicijative za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Okupljanje motorista započinje dan ranije, 15. svibnja, u amfiteatru u Matuljima s početkom u 17 sati. Posjetitelje očekuje bogat program uz živu glazbu i izložbu rijetkih modela Tomosa.

Vožnja kreće u subotu u 11 sati, a sudionici će se zaustaviti u Senju, Zadru i Vodicama, gdje će ih na svakoj stanici dočekati zakuska.

„Pozivamo sve motoriste na ovo veliko druženje na kojem će moći uživati u cjelodnevnoj vožnji i pritom pomoći drugima. Osmislili smo rutu koja spaja užitak vožnje i zabavu, uz veliki večernji koncert po dolasku u Split“, istaknuo je jedan od organizatora, Željan Rakela.

Završnica ovogodišnjeg Ride for Lifea održat će se u klubu Porat s početkom u 19:30 sati. Tijekom večeri nastupit će brojni bendovi, a program će uključivati i humanitarnu aukciju.

Poseban predmet aukcije bit će motocikl koji je donirao otac nedavno tragično preminulog mladog motorista Marka Džaje. Nakon nesreće, i sam dugogodišnji vozač, odlučio je više ne voziti te je motocikl donirao kako bi pomogao drugima.

Projekt Bradata vožnja Extreme i Ride for Life imaju za cilj podizanje svijesti o zdravlju muškaraca te promicanje sigurne vožnje.

Svi koji se žele pridružiti ovogodišnjem Ride for Lifeu mogu to učiniti uz donaciju od 60 eura na linku. Požurite kako bi na vrijeme pripremili posebne majice za sve sudionike.