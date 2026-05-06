Kaštela domaćin velikog jedriličarskog spektakla: Više od 500 natjecatelja iz 50 zemalja

Kaštela će od 15. do 22. svibnja postati centar jedrenja, gdje se očekuje više od 500 kormilara iz preko 50 zemalja u olimpijskoj klasi ILCA, nekada poznatoj pod nazivom “laser”.

Osim najboljih europskih jedriličara, u Kaštelanski zaljev dolaze i natjecatelji iz Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Australije i brojnih drugih zemalja, budući da se radi o otvorenom Europskom prvenstvu.

Natjecanje predstavlja jednu od važnih pripremnih regata u međunarodnom kalendaru, na kojoj jedriličari dodatno usavršavaju formu za nastupe na svjetskim i olimpijskim natjecanjima.

Na konferenciji u Marini Kaštela danas su predstavljeni detalji nadolazećeg prvenstva koje će se održati od 15. do 22. svibnja u Marini Kaštela, a o organizaciji i značaju događaja govorili su Joško Berket, vlasnik Marine Kaštela i predsjednik Jedriličarskog kluba Marina Kaštela, ujedno i sudionik brojnih regata krstaša.

Direktor regate Armano Zekan, kao i istaknuti jedriličari i osvajači olimpijskih medalja: Slovenac Vasilij Žbogar i Tonči Stipanović, član splitskog Mornara.

- Ovo je jedna posebna priča za mene osobno ali i za Marinu Kaštela. Važan i cijenjen događaj za naše jedriličare. Ponosni smo što smo domaćini te ćemo pokušati opravdati povjerenje. Imamo jako dobre jedriličare te vjerujem kako će ovo biti jako dobro natjecanje i dobra promocija za našu lokalnu zajednicu, a u konačnici promocija grada i naše države, kazao je Joško Berket.

Samu manifestaciju podržava Ministarstvo turizma i sporta, Grad Kaštela, Jedriličarski savez te domaćin, Marina Kaštela.

- Jako mi je drago što ćemo ugostiti jedriličare iz cijelog svijeta. Nije bilo lako organizirati jedno ovakvo natjecanje i pripreme su bile opsežne. Prijavljeno je 307 jedriličara iz 53 zemlje. Prijavljen je i veliki broj trenera sa svojim gumenjacima tako da moramo jako paziti kako to sve organizirati. Na moru će biti i tim hitne pomoći, a za sigurnost je osigurano 20 gumenjaka. Jedrit će se u Kaštelanskom zaljevu ako bude jugo, a ako vrijeme posluži jedrit će se prema Čiovu, kazao je direktor regate Armano Zekan.

Slovenski jedriličar Vasilj Žbogar i splitski jedriličar Tonči Stipanović vrhunski su jedriličari, osvajači olimpijskih medalja koji nisu krili oduševljenje natjecanjem koje ih očekuje.

-Drago mi je što smo ovdje u Marini Kaštela jer ovo područje je najzahtjevnije za jedrenje, nikad ne znate što vas očekuje. Svi znaju što znači doći jedriti u Split i tu se vide najsposobniji i najbolji. Jedva čekam natjecanje i radujem se konkurenciji, zaključio je Žbogar.

- Ovo je odlično natjecanje, prošle godine smo imali natjecanje u Mornara. Ove godine u Marini Kaštela i jako je važan kontinuitet održavanja na ovom području. Mi smo pomorska destinacija i drago mi je što organiziramo ovakve manifestacije koje su jako posječene te nam je to u jednu ruku i promocija naše Dalmacije, kazao je Stipanović.