Nagli pad cijena nafte i plina nakon signala o mogućem dogovoru SAD-a i Irana

Cijene nafte i prirodnog plina snažno su pale na svjetskim tržištima nakon izvješća da su Sjedinjene Američke Države i Iran blizu preliminarnog sporazuma koji bi mogao smanjiti napetosti na Bliskom istoku i otvoriti prostor za nove pregovore. Prema pisanju Reutersa, optimizam oko mogućeg dogovora odmah je utjecao na energetska tržišta i potaknuo pad cijena energenata.

Referentna cijena europskog plina, nizozemski TTF futures, pala je više od osam posto i spustila se ispod 43 eura po megavatsatu. Istodobno je cijena sirove nafte Brent potonula za više od osam posto, privremeno se spustivši ispod granice od 100 dolara po barelu, dok je američki WTI pao gotovo devet posto.

Tržišta su reagirala nakon informacija da Washington i Teheran rade na nacrtu memoranduma kojim bi se otvorio put prema završetku sukoba i ponovnom pokretanju širih pregovora, uključujući pitanja sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac i iranskog nuklearnog programa. Reuters navodi da bi sporazum mogao biti prvi ozbiljniji korak prema smirivanju krize koja posljednjih mjeseci snažno utječe na globalnu energetsku opskrbu.

Hormuški tjesnac posljednjih je tjedana bio u središtu zabrinutosti svjetskih tržišta jer kroz njega prolazi velik dio globalne trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Zbog sukoba i ograničenja plovidbe došlo je do poremećaja opskrbe, skoka cijena i pojačane nervoze investitora.

Pad cijena energenata odmah se odrazio i na financijska tržišta. Europske burze porasle su nakon objava o mogućem približavanju dviju strana, dok su investitori procijenili da bi smirivanje situacije moglo ublažiti inflacijske pritiske i stabilizirati opskrbu energijom.

Unatoč optimizmu, analitičari upozoravaju da tržište ostaje izrazito osjetljivo na razvoj događaja. Svaki zastoj u pregovorima ili novo pogoršanje sigurnosne situacije u Perzijskom zaljevu moglo bi ponovno izazvati snažne oscilacije cijena nafte i plina.