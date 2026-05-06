Komunalno redarstvo Grada Sinja obustavilo nezakonito gradilište u blizini groblja Šibenica

Komunalno redarstvo upravnog odjela za komunalni sustav Grada Sinja odmah je po saznanju o mogućim nepravilnostima na gradilištu u blizini mjesnog groblja Šibenica izašlo na teren te promptno poduzelo sve propisane radnje.

Tijekom očevida komunalni redari utvrdili su činjenično stanje na lokaciji te, sukladno svojim ovlastima, donijeli mjeru obustave građenja. Gradilište je zatvoreno kako bi se spriječilo daljnje izvođenje radova koji nisu u skladu s važećim propisima.

O svemu utvrđenom komunalno redarstvo pravodobno je obavijestilo nadležne institucije radi provedbe daljnjeg postupanja i poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.