Vučić "ispalio": "Da nismo ovako jaki, nagazili bi nas kao bubašvabu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će njegov predstojeći posjet Kini biti jedan od najvažnijih u njegovoj političkoj karijeri, istaknuvši kako će kineski predsjednik Xi Jinping u razdoblju od mjesec dana ugostiti američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i njega.

“U mom profesionalnom životu to će svakako biti najvažniji posjet zbog građana Srbije. Veliki kineski predsjednik, naš prijatelj Xi Jinping, u mjesec dana primit će i Trumpa i Putina i mene”, rekao je Vučić gostujući na televiziji Informer.

Najavio je da će tijekom višednevnog posjeta Kini razgovarati o robotici, umjetnoj inteligenciji, vojno-tehničkoj suradnji, infrastrukturi i daljnjoj gospodarskoj suradnji, ali i o reformi obrazovnog sustava.

Vučić je pritom poručio da Srbija mora mijenjati obrazovni sustav i prilagoditi ga novim globalnim okolnostima.

“Da smo uveli sankcije Rusiji, bio bih slavljen na Zapadu”

Govoreći o odnosima Srbije i Rusije, Vučić je izjavio da bi bio proglašen velikim demokratskim liderom da je Srbija uvela sankcije Moskvi, ali tvrdi da bi time iznevjerio volju dijela građana Srbije, javlja Tanjug.

“Da smo uveli sankcije Rusiji, vjerojatno ne bi bilo ni prosvjeda, a ja bih bio proglašen za najvećeg demokratskog lidera svijeta. Ali bih iznevjerio dušu našeg naroda”, rekao je.

Dodao je kako je Srbija zbog neuvođenja sankcija izgubila brojne prilike, ali i istaknuo da velike sile očekuju da države slijede njihove političke interese.

Govorio i o EXPO-u, stadionu i gospodarstvu

Vučić je tijekom gostovanja posebno govorio o projektu EXPO-a i izgradnji Nacionalnog stadiona u Beogradu, za koje tvrdi da će ostati budućim generacijama.

Kazao je kako radovi na stadionu napreduju te da će objekt moći služiti i kao koncertna dvorana zahvaljujući posebnoj konstrukciji koja će štititi travnjak.

Također je istaknuo da Srbija mora pronaći investitora za modernizaciju beogradske Arene kako bi ponovno postala suvremeni sportski i koncertni centar.

“Europa gubi korak s Kinom”

Vučić smatra da Europa zaostaje za Kinom kada je riječ o produktivnosti i gospodarskom razvoju.

“Europljani, uključujući i nas, rade manje od Kineza i Amerikanaca. Kina je danas ispred svih”, rekao je Vučić.

Govoreći o energetici, ocijenio je da će visoke cijene nafte ostati dugoročan trend te da Srbija mora ulagati u energetsku diversifikaciju i zelenu energiju, po uzoru na Francusku.

Pozvao se i na procjene Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima Srbija bilježi stabilan gospodarski rast unatoč globalnim krizama.

“Srbija je danas višestruko jača nego prije”

Predsjednik Srbije govorio je i o vojnoj snazi zemlje, tvrdeći da je Srbija danas višestruko snažnija nego prije petnaest godina.

Kazao je da je Vojska Srbije modernizirana zahvaljujući ulaganjima i novoj opremi, a posebno je izdvojio vojnu suradnju s Izraelom.

“Od Izraela smo dobili neka od najmoćnijih oružja na svijetu”, izjavio je Vučić.

Na kraju je dodao da je pitanje Kosova ponovno vraćeno za pregovarački stol te da Srbija nastavlja jačati svoju političku i vojnu poziciju.