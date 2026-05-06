Split slavi svoj dan u četvrtak, sve će kulminirati velikim koncertom Doris Dragović na Rivi

Split će sutra ponovno živjeti u znaku Sudamje, jednog od najvažnijih dana u godini za grad pod Marjanom. Blagdan sv. Dujma, zaštitnika Splita, i ove će godine okupiti tisuće građana i gostiju kroz bogat cjelodnevni program koji spaja duhovnost, tradiciju, glazbu, gastronomiju i kulturu.

Središnji događaji održat će se na Rivi, u staroj gradskoj jezgri i oko Katedrale sv. Dujma, gdje će tijekom dana biti služene svete mise, dok će vrhunac jutarnjeg dijela programa biti tradicionalna svečana procesija i misa.

Procesija i sveta misa u središtu proslave

Vjernici će tijekom dana moći sudjelovati na svetim misama u Katedrali sv. Dujma, koje će se održavati od ranih jutarnjih sati pa sve do večeri. Posebno svečano očekuje se u 10 sati kada s Rive kreće tradicionalna procesija kroz gradske ulice, nakon koje slijedi središnje euharistijsko slavlje.

Sudamja već stoljećima predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka zajedništva Splićana, a sv. Duje ostaje simbol identiteta i povijesti grada. Upravo zato brojni građani blagdan provode u procesiji, uz obitelj i prijatelje, ali i kroz tradicionalni obilazak gradskih događanja.

Sajmovi, izložbe i program za djecu

Tijekom cijelog dana grad će biti ispunjen sadržajima za sve generacije. Na Voćnom trgu od jutra će se održavati Sajam obrtnika i Sajam starih zanata, dok će na Rivi biti organiziran tradicionalni Sajam Sudamja 2026.

Brojne ustanove otvorit će vrata posjetiteljima uz besplatan program. Tako će Arheološki muzej Split i arheološki lokalitet Salona ponuditi besplatan ulaz i stručna vodstva posvećena sv. Dujmu, dok će i Prirodoslovni muzej omogućiti besplatan ulaz građanima.

Za najmlađe su pripremljene predstave “Ivo i Jakov” u Hrvatskom domu i “Stonoga Goga” u Gradskom kazalištu lutaka Split.

Posjetitelji će moći razgledati i niz izložbi, među kojima se izdvajaju radovi njemačko-makedonskog umjetnika Jansena Čapara, izložba Dalibora Martinisa u Galeriji Kula te izložba Bojana Šumonje u Galeriji umjetnina.

Fešta, glazba i Doris Dragović za kraj dana

Poslijepodnevni i večernji sati donose pravi dalmatinski šušur. Na Pjaci će se održavati glazbeni program uz DJ-a i instrumentaliste, dok će Riva ponovno postati središte zabave uz klape, folklor i tradicionalnu tombolu.

Posebnu atmosferu očekuje se na Prokurativama, gdje će od 12:15 sati biti održana “Fešta o’ spize”, manifestacija posvećena domaćoj gastronomiji i druženju.

Vrhunac večernjeg programa bit će koncert jedne od najpoznatijih dalmatinskih glazbenica, Doris Dragović, koja će od 20:30 sati nastupiti na Rivi.

Sudamja će tako i ove godine spojiti religijski, kulturni i zabavni dio grada u jedinstvenu proslavu koja desetljećima ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita.