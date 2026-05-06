Učenici Geodetsko-graditeljske škole posjetili Županiju: Učili o pomorskom dobru, ekologiji i geodetskim izmjerama

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije danas je ugostio učenike drugog razreda Geodetsko-graditeljske tehničke škole u Splitu, smjera tehničar geodezije i geoinformatike, koji su kroz stručne prezentacije i primjere iz prakse imali priliku upoznati rad odjela vezan uz pomorsko dobro, zaštitu okoliša i prostorno planiranje.

Učenike su u prostorijama Županije pratile profesorice Žaneta Foscarini i Ana Babić Čale, koje predaju predmete Geodezija u zaštiti okoliša i Geodetska izmjera. Uvodno ih je pozdravila pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet SDŽ Ana Glaurdić Mekinić, istaknuvši važnost povezivanja obrazovanja i institucija kroz ovakve edukativne posjete.

Predavanja o granicama pomorskog dobra i geodetskim izmjerama

Prezentacije su održali Slavica Perić Kalina, voditeljica Pododsjeka za granice pomorskog dobra, održavanje i planiranje na pomorskom dobru te ekologiju mora, kao i savjetnici za granice pomorskog dobra Mirjana Jukić i Marin Perčić.

Tijekom gotovo dvosatnog programa učenicima su predstavljeni postupci utvrđivanja granica pomorskog dobra, izrada prijedloga granica lučkih područja, prostorni planovi, planovi upravljanja pomorskim dobrom te geodetske izmjere na kopnu i moru.

Poseban interes izazvali su konkretni primjeri s terena, uključujući situacije utvrđivanja granica pomorskog dobra na privatnim parcelama te slučajeve bespravne gradnje uz more.

Velik interes učenika za praktičan rad

Kroz interaktivno predavanje učenici su aktivno sudjelovali, postavljali pitanja i pokazali velik interes za praktične aspekte rada u području geodezije, zaštite okoliša i upravljanja pomorskim dobrom.

Predstavljen je i projekt plana rasporeda nautičkih sidrišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i digitalni alati i web platforme putem kojih građani mogu pregledavati katalog podvodne kulturne baštine, informirati se o projektu „Pomorsko je dobro“ te prijaviti ekološku devastaciju pomorskog dobra.

Naglasak i na pravnoj zaštiti prostora i okoliša

Učenicima je dodatno približena i pravna strana poslova koje odjel obavlja, uz naglasak na važnost pravne informiranosti i multidisciplinarnog pristupa u zaštiti prostora i okoliša.

Za kraj je prikazan i postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te put koji projekt prolazi do izdavanja lokacijske dozvole.