Umijeće najboljih meštara anike: Morate pogledati izložbu "Millefiori: antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske"

Povodom 17. obljetnice djelovanja, Muzej antičkog stakla u Zadru u petak, 8. svibnja 2026. u 12:00 sati predstavlja izložbu Millefiori: antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske, posvećenu jednom od tehnički i estetski najzanimljivijih fenomena rimskog staklarstva. Izložbu i katalog potpisuje dr. sc. Berislav Štefanac, muzejski savjetnik u Muzeju antičkog stakla u Zadru.

Antičko staklarstvo oblikovalo je bogat i raznolik svijet u kojem su nastala neka od najupečatljivijih ostvarenja staroga vijeka. Među njima se osobito ističe mozaično staklo, poznato po složenim uzorcima i živim bojama koje svjedoče o visokoj razini tehničkog znanja antičkih majstora.

Jedan od najprepoznatljivijih tipova takvog stakla danas se naziva millefiori („tisuću cvjetova“). Naziv se odnosi na dekorativni uzorak nastao presjekom višebojnih staklenih štapića koji u staklenoj površini stvaraju motive nalik cvjetovima, spiralama i drugim ornamentima.

Mozaično staklo bilo je cijenjen proizvod antičkog doba. Njegova bogata paleta boja i raznovrsnost motiva odražavaju razvijenu staklarsku tradiciju, ali i široku mrežu trgovačkih i kulturnih kontakata u mediteranskom prostoru.

Izložba „Millefiori: antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske“ predstavlja arheološku građu s niza lokaliteta na primorskom i kontinentalnom području zemlje te se temelji na materijalu koji se čuva u nizu muzejskih ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovom izložbom Muzej antičkog stakla u Zadru nastavlja ostvarivati svoje temeljno poslanje, a to je prije svega istraživanje, očuvanje i prezentaciju baštine antičkog staklarstva.