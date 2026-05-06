Hrvatska na naslovnici prestižnog britanskog Wanderlusta: “35 tajni Hrvatske” otkriva manje poznata mjesta i autentične priče

Hrvatska se našla na naslovnici najnovijeg izdanja uglednog britanskog travel magazina Wanderlust, jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih časopisa specijaliziranih za putovanja na britanskom tržištu. Riječ je o izdanju za travanj i svibanj 2026. godine u kojem je Hrvatskoj posvećeno gotovo 20 stranica kroz veliku reportažu pod nazivom “35 Secrets of Croatia”, odnosno “35 tajni Hrvatske”.

Velika reportaža o Hrvatskoj

Autorica opsežne reportaže je poznata britanska putopisna novinarka Mary Novakovich, koja već godinama piše o Hrvatskoj i njezinim manje razvikanim destinacijama. U novom izdanju čitateljima predstavlja skrivene kutke zemlje, tradicionalnu gastronomiju, prirodne ljepote i kulturne lokalitete koje većina turista često zaobiđe.

Prema pisanju magazina Wanderlust, reportaža je objavljena povodom 35. obljetnice hrvatske neovisnosti, a naglasak nije stavljen samo na najpoznatije turističke razglednice poput Dubrovnika ili Splita, nego i na autentična iskustva, manje posjećene krajeve i lokalni način života.

Fokus na autentičnost i održivi turizam

Magazin posebno ističe skrivene plaže, prirodne fenomene, kontinentalne destinacije, tradicionalna jela i kulturnu baštinu Hrvatske. Wanderlust je inače poznat po tome da promovira održivi turizam i autentična putovanja te se obraća publici koja traži iskustva izvan klasičnih turističkih ruta.

Upravo zato naslovnica posvećena Hrvatskoj ima dodatnu težinu jer zemlju pozicionira kao destinaciju bogatu sadržajem tijekom cijele godine, a ne samo kao ljetnu “sunce i more” lokaciju. Poseban naglasak stavljen je na gastronomiju, vinske ceste, otočni život te prirodne parkove i aktivnosti poput jedrenja, biciklizma i planinarenja.

Od Slavonije do skrivenih otoka

U reportaži se spominju brojni hrvatski krajevi – od Slavonije, Gorskog kotara i Međimurja do manje poznatih otoka i UNESCO lokaliteta izvan najvećih turističkih gužvi. Time se dodatno naglašava raznolikost hrvatske turističke ponude, ali i potencijal destinacija koje tek posljednjih godina privlače veću međunarodnu pozornost.

Britansko tržište jedno je od najvažnijih za hrvatski turizam, a Wanderlust ima veliku i vjernu publiku putnika koji preferiraju dulje boravke, kulturni sadržaj i putovanja izvan glavne sezone. Prema podacima samog magazina, riječ je o jednom od najčitanijih specijaliziranih travel časopisa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Velik interes britanske publike

Da reportaža izaziva velik interes potvrđuju i reakcije na društvenim mrežama. Sama Mary Novakovich objavila je kako je riječ o jednoj od najvećih reportaža koje je dosad radila o Hrvatskoj, istaknuvši da svaka od “35 tajni” predstavlja posebno iskustvo i drugačiji pogled na zemlju.

Posljednjih mjeseci Hrvatska se sve češće pojavljuje u velikim britanskim medijima i turističkim vodičima kao jedna od najpoželjnijih europskih destinacija za 2026. godinu. Britanski mediji pritom posebno ističu spoj prirode, povijesti, kulture i autentične atmosfere daleko od masovnog turizma.